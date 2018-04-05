Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,51% — "Укртрансгаз"

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 27 апреля составил 7,83 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,51%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ увеличился до 25,3% с 25,17% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" и "Нафтогаз" 27 марта сообщили, что провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз" о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. "Нафтогаз" сообщил, что не принял предложения "Газпрома" по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании планировали провести в апреле.