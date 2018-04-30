Трамп не решил, отсрочить ли введение новых пошлин на сталь и алюминий с 1 мая - Мнучин

ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пока не решил, следует ли отложить введение новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия, который должны вступить в силу 1 мая, заявил в понедельник глава минфина США Стивен Мнучин.

"Президент пока не принял никакого решения", - сказал он в понедельник в эфире телеканала Fox Business.

"Я думаю, что мы делаем все очень осторожно. Думаю, президент ясно все обозначил, идут обсуждения. Когда это началось, президент дал нам время на проработку этих вопросов. И президент примет решение. Я ожидаю, что решение будет принято в ближайшее время", - продолжил Мнучин.

Он отказался заранее говорить о том, каким может быть это решение, но заверил, что вопрос много обсуждали и в минфине, и с торговыми партнерами США.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку импортных пошлин на сталь и алюминий для ряда стран, в частности, для Канады и Мексики. Пошлины для Южной Кореи будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.