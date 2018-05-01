Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу 1 мая, если Трамп не продлит отсрочку

ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Новые таможенные пошлины США на импорт стали и алюминия могут вступить в силу со вторника, если президент Дональд Трамп не примет решение об очередной отсрочке.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку импортных пошлин на сталь и алюминий для ряда стран, в частности, для Канады и Мексики. Пошлины для Южной Кореи будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.

Однако какое решение и когда именно будет принято, пока непонятно. Накануне истечения срока глава минфина Стивен Мнучин заявил, что президент еще не принял решение и что работа с партнерами по этим вопросам идет в режиме реального времени. Он только дал понять, что решение будет принято в ближайшее время, но это обусловлено и истечением отсрочки.

Между тем, лидеры Германии, Великобритании и Франции 29 апреля обсудили ситуацию и выступили с заявлением о готовности ЕС защищать свои интересы в случае торгово-политических мер со стороны США.

При этом на неделе перед истечением дедлайна президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель друг за другом посетили Вашингтон и встретились с Трампом. Однако по итогам их переговоров обнадеживающих заявлений публично не звучало.

ЕК в марте опубликовала список товаров, импортируемых из США, в который, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. Торговля этими товарами с США у ЕС составляет порядка 2,8 миллиарда евро, сообщали источники. Еврокомиссия не исключает возможности повышения тарифов на ввоз этих товаров вплоть до 25%, но только если США обложит новыми пошлинами импорт стали и алюминия из стран Евросоюза.

Направляя этот список в ВТО, Евросоюз может открыть себе возможность воспользоваться правом (в рамках правил этой организации) на введение торговых мер для "балансировки ситуации" при задействовании Соединенными Штатами своих новых тарифов на сталь и алюминий в отношении ЕС.

Китай, для которого отсрочка предоставлена не была и куда как раз в начале мая направляется Мнучин для обсуждения темы дисбаланса в торговле, тоже подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США, однако подробности власти КНР пока не сообщали. Хотя еще в апреле Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стали и алюминия, запросив в рамках организации консультации с Соединенными Штатами по данному спору. Европейский союз попросил у ВТО разрешения присоединиться к этому спору.

О намерении добиваться компенсации от США на площадке ВТО ранее заявила и Индия.

Россия также запросила через ВТО консультации с Соединенными Штатами по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия

Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без дальнейшей тяжбы в рамках организации. Если консультации после 60 дней не приводят к разрешению спора, заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая будет решать спор.

Такая процедура предусмотрена в Соглашении о специальных защитных мерах. В частности, там указано, что если одна из стран вводит какие-то специальные защитные меры, которые вызывают неудовольствие другой стороны, последняя имеет право на введение ответных мер. Причем по упрощенной процедуре. Но для того, чтобы их ввести, она должна формально запросить консультации в рамках ВТО и их провести. После этого необходимо уведомить Совет по торговле товарами, который почти автоматически принимает решение в пользу пострадавшей стороны.