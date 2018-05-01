ОБЗОР: Росатом летом наметит подход к прогнозированию поведения "ядерной лавы" на Фукусиме

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Консорциуму предприятий госкорпорации "Росатом" в течение ближайших месяцев предстоит выполнить работы, связанные с прогнозированием поведения расплавленной массы, содержащей компоненты ядерного топлива на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", эти результаты будут важны с точки зрения ликвидации последствий фукусимской аварии, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

В конце января нынешнего года консорциум предприятий Росатома в составе ФГУП "РосРАО" (Москва), Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург), Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) и АО "Техснабэкспорт" (Москва, лидер консорциума) по итогам тендера был выбран исполнителем работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по разработке технологий анализа изменения со временем свойств так называемого кориума — расплавленной смеси, образовавшейся на аварийных энергоблоках "Фукусимы-1", и содержащей компоненты ядерного топлива и конструкционных материалов реакторов.

ПРОБЛЕМА С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.

При планировании работ по ликвидации последствий аварии важно обладать информацией о локализации, фазовом составе и физико-механических свойствах кориума. В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление кориума являются наиболее сложными на данный момент. Для взвешенного принятия решения о времени начала этих работ требуется составить на несколько десятков лет вперед (до полувека) прогноз изменения свойств кориума.

Поэтому в рамках нового проекта российскому консорциуму предстоит изучить образцы кориума с аварийного энергоблока №4 Чернобыльской АЭС и изготовить модельные образцы топливных осколков АЭС "Фукусима-1" для разработки прогнозной модели изменения характеристик "фукусимского" кориума. Результаты будут использованы при ликвидации последствий аварии на "Фукусиме-1".

КОМУ ЧТО ДЕЛАТЬ

Согласно материалам, основанием для проведения нынешних работ по заказу "Техснабэкспорта" стало уведомление Исследовательского института Mitsubishi (Япония) от 1 марта нынешнего года о выделении субсидии на возмещение затрат по реализации проекта "Вывод из эксплуатации и обращение с загрязненной водой (разработка технологий сбора данных и анализа свойств топливных осколков (оценка свойств старения топливных осколков))".

В рамках проекта Радиевому институту предстоит проанализировать изменения с течением времени свойств ранее собранных топливосодержащих материалов с энергоблока №4 Чернобыльской АЭС. Институт обладает уникальной коллекцией образцов "чернобыльского" кориума, опытом их отбора и исследования.

Радиевый институт также должен на основе изучения чернобыльских образцов разработать требования по составу модельных образцов кориума с "Фукусимы-1", а также подготовить требования и технические рекомендации к программе и методике их исследования.

Что касается РосРАО, то сотрудникам этого предприятия надо будет разработать перечень ключевых параметров топливосодержащих материалов с "Фукусимы-1", необходимых для разработки технологических процессов извлечения, упаковки, транспортировки и временного хранения этих материалов.

В свою очередь, НИИАР должен разработать составы модельных образцов кориума, имитирующие топливосодержащие материалы на "Фукусиме-1", а также согласовать разработанные составы с японской стороной, а также подготовить требования к программе и методике испытаний материалов с "Фукусимы-1".

Все работы должны быть закончены в июле нынешнего года.