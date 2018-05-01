Трамп отложил вступление в силу пошлин на сталь и алюминий до 1 июня – СМИ

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп принял решение об очередной отсрочке вступлеия в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия до 1 июня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента.

Кроме того, по словам чиновника, в понедельник вечером Белый дом объявит о том, что для Южной Кореи пошлины будут отменены на постоянной основе по соглашению, которое ранее было озвучено торговым представительством США.

Оставшиеся решения по тарифам будут определены позже.

Как сообщает газета, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась от комментариев.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку импортных пошлин на сталь и алюминий для ряда стран, в частности, для Канады и Мексики. Пошлины для Южной Кореи будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.