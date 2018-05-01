США продлили переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой об импорте стали и алюминия - Белый дом

ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. США продлили на 30 дней сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия, говорится в сообщении Белого дома, распространенном во вторник.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.

"Администрация продлевает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом на 30 дней", - сказано в документе.

Кроме того, там говорится, что достигнуто окончательное соглашение с Южной Кореей по этому вопросу. Для нее пошлины будут отменены на постоянной основе.

С Аргентиной, Австралией и Бразилией достигнуты "принципиальные договоренности", сказано в сообщении.