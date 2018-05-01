FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Шахтер, пропавший при обрушении породы в шахте в Туве, находился в месте обвала


Экономика / Энергосети

КРАСНОЯРСК, 1 мая - ПРАЙМ. Начальник участка, которого вторые сутки ищут в Туве в шахте, где обрушилась порода, находился в забое, где произошел обвал, сообщил во вторник на своей странице в соцсети Facebook глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его данным, на шахте "Межегейуголь" ликвидируют последствия обрушения горной породы с помощью сотрудников горно-спасательной части из Черногорска.

"К сожалению, один человек, 44-летний начальник участка, до сих пор не обнаружен. Его бригада из 12 человек была в забое именно там, где произошел обвал. По словам коллег, все успели выбежать, кроме него. Всего в эту смену на шахте трудились 80 человек, состояние их здоровья в норме", - говорится в сообщении главы.

Он отметил, что на месте работают следователи, полиция, специалисты Ростехнадзора, фонда соцстраха, инспекции труда и представители от правительства Тувы.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение породы. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер пока не найден. По данному факту СУСК республики начал доследственную проверку.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ