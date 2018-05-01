Власти ФРГ приняли к сведению решение США об отсрочке введения пошлин на месяц

БЕРЛИН, 1 мая - ПРАЙМ. Власти ФРГ приняли к сведению решение США вывести ЕС еще на один месяц из-под действия пошлин на сталь и алюминий, заявили во вторник в пресс-службе кабмина Германии.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение об очередной отсрочке вступления в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия до 1 июня.

"Федеральное правительство приняло к сведению решение США вывести ЕС еще на один месяц из-под действия пошлин США на сталь и алюминий. Принципиально федеральное правительство по-прежнему ожидает от США долгосрочного исключения (из-под действия санкций)", - говорится в заявлении кабмина.

В документе подчеркивается исключительная важность поддержания диалога между ЕС и США, к которому Евросоюз "по-прежнему будет стремиться". В Европейской комиссии сейчас "пройдет обсуждение дальнейших шагов с государствами-участниками", указали в кабмине ФРГ.

"Трансатлантические экономические отношения очень важны для обеих сторон. Эскалация в торговых отношениях не может быть в интересах ни ЕС, ни США", - говорится в заявлении.

"Канцлер ФРГ (Ангела Меркель) вновь подчеркнула принципиальную позицию федерального правительства, которое выступает за многостороннюю и основанную на правилах международную торговлю", - заявили в кабмине Германии.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.