Китай и ЕС в случае введения пошлин на американские товары потеряют больше - Минторг США

ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/. Китай и Евросоюз в случае введения пошлин на американские товары в ответ на пошлины на сталь и алюминий потеряют больше, заявил во вторник министр торговли США Уилбур Росс.

"Конечно, китайцы объявили, каким будет свой ответ, ЕС объявил, каким будет их ответ, но как вы знаете, у президента есть пара соображений. Первое: в позиции дефицита находимся мы. Это значит, что в конечном итоге им есть больше что терять, чем нам. Мы не хотим совершать самоубийство, мы не хотим, чтобы погибли и они, и мы", - сказал он в эфире телеканала CNBC.

Во-вторых, считает Росс, если США прекратят поставки своей продукции из-за высоких пошлин, то это ударит по странам, которые их введут.

"Например, сейчас основным поставщиком соевых бобов в Китай является Бразилия. Мы поставляем 30%. Чтобы Бразилия заместила все наши бобы, им придется транспортировать в Китай на 60% больше бобов", - сказал министр.

По его словам, для Бразилии придется перенаправлять продукцию с других рынков. В итоге, с одной стороны, это может привести к ухудшению отношений Бразилии с их заказчиками в этих странах, а с другой, на освободившиеся рынки могут прийти США.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Однако 1 мая продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.

Еврокомиссия ранее уже заявляла, что готова ответить путем обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) на возможное введение США новых тарифов на ввоз продукции из стали и алюминия из стран Евросоюза.

ЕК в марте опубликовала список товаров, импортируемых из США, в который, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. ЕК не исключала возможности повышения тарифов на ввоз этих товаров в качестве ответной меры.