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Золото дешевеет на 1% на укреплении доллара перед решением ФРС по ставке


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Золото во вторник вечером дешевеет более чем на 1% на фоне укрепления доллара к мировым валютам в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,3 доллара, или на 1,01% - до 1305,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 1,8% - до 16,105 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом рос на 0,66%, до 92,45 пункта.

В среду ФРС сообщит свое решение по ставке. Инвесторы ожидают, что регулятор сохранит ее на текущем уровне в 1,5-1,75%, а на следующем заседании в июне - поднимет ставку до 1,75-2%.

Трейдеры также будут следить за комментариями ФРС, чтобы понять, сколько раз в этом году регулятор планирует повышать ставку. По результатам последнего заседания, которое прошло в марте, регулятор сообщал о трех повышениях.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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