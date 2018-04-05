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"Роснефть" проведет bay back на $2 млрд в 2018-2020 гг, программа стартует во II кв 2018 г


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN планирует провести программу обратного выкупа акций (bay back) на 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах; программа начнется во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений и будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов, говорится в сообщении компании.

Там отмечается, что совет директоров компании утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022" с учетом положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"С целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО... Реализация программы обратного выкупа на открытом рынке начнется во втором квартале 2018 года после получения соответствующих корпоративных одобрений", - говорится в сообщении.

Поясняется, что bay back "будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов".

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