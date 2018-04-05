"Роснефть" сократила целевой уровень инвестиций в 2018 г на 20% - до 800 млрд руб

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN сократила целевой уровень инвестиций в 2018 году на 20% - до 800 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. "Роснефть" также намерена снизить совокупную долговую нагрузку и торговые обязательства минимум на 500 миллиардов рублей в 2018 году и сократить оборотный капитал на 200 миллиардов рублей до конца года.

Совет директоров "Роснефти" поддержал предложения по улучшению инвестиционной привлекательности компании путем установления минимального целевого уровня снижения совокупной долговой нагрузки, сокращения оборотного капитала и непрофильных активов, говорится в сообщении компании. Соответствующие инициативы утверждены как дополнение к стратегии "Роснефть-2022" с учетом положений послания президента РФ Федеральному собранию.

"Совет директоров поддержал предложения по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании. Среди представленных инициатив – установление минимального целевого уровня снижения совокупной долговой нагрузки и торговых обязательств компании не менее чем на 500 миллиардов рублей в 2018 году", - отмечается в заявлении.

Данное снижение будет обеспечено благодаря усовершенствованию инвестиционного процесса, ускоренному развитию передовых методов проектного управления и оптимизации деятельности службы снабжения с соответствующим снижением целевого уровня капитальных инвестиций в 2018 году до 800 миллиардов рублей (на 20% по сравнению с ранее утвержденным уровнем).

Кроме того, будут реализованы инициативы по сокращению оборотного капитала на 200 миллиардов рублей до конца 2018 года. Этого планируется достичь за счет реализации серии мероприятий в трейдинговом бизнесе и оптимизации деятельности службы снабжения, а также стратегической оптимизации портфеля активов компании с целью сокращения доли "хвостовых" и непрофильных активов с получением дополнительного чистого денежного потока для акционеров.

"Дополнительные стратегические инициативы включают в себя новые образовательные, кадровые и социальные проекты, программы регионального развития и задачи ускоренного технологического прорыва для "Роснефти", - говорится в сообщении.