"Роснефть" убеждена в фундаментальной недооценке своей рыночной стоимости - Сечин

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN убеждена в фундаментальной недооценке своей рыночной стоимости в текущих волатильных условиях, заявил глава компании Игорь Сечин.

Как говорится в сообщении компании, совет директоров утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022". В частности, "Роснефть" планирует провести программу обратного выкупа акций на 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах. Она начнется во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений и будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

"Успешная реализация стратегии "Роснефть-2022" — важнейший приоритет для компании. Стратегия направлена на усиление наших конкурентных преимуществ, что особенно важно в условиях динамично меняющейся внешней среды. Достижение стратегических целей будет определять оценку деятельности менеджмента", - приводятся в сообщении слова Сечина.

"Компания продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, а предлагаемые новые инициативы позволят нам повысить эффективность нашей основной деятельности, используя ее конкурентные преимущества, что приведет к увеличению доходности акционеров. Мы убеждены в фундаментальной недооценке рыночной стоимости "Роснефти" в текущих волатильных условиях", - заявил глава "Роснефти".