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Экспорт нефти из Ирака в апреле сократился до 3,34 млн баррелей в день - СМИ


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Экспорт нефти из Ирака в апреле составил примерно 3,34 миллиона баррелей в день, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства нефти Ирака.

По данным иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), в марте страна увеличила среднесуточный объем экспорта нефти на 0,6% по сравнению с февралем — до 3,45 миллиона баррелей в день. Таким образом, в апреле среднесуточный экспорт сократился примерно на 3,2%.

Всего за апрель Ирак экспортировал 100,2 миллиона баррелей нефти. Доходы страны от экспорта составили около 6,47 миллиарда долларов. Средняя цена барреля нефти составила около 64,62 доллара.

Экспорт осуществлялся из южных и центральных месторождений, при этом с месторождения Киркук на севере экспорт не производился.

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