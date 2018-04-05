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Минфин США разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до 6 июня


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 2 мая /ПРАЙМ/. Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, говорится в сообщении министерства.

Министерство выпустило лицензию 13А, которая дает на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC срок до 6 июня.

Также новой лицензией 12В до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром GAZP бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Все эти компании попали под санкции США по Украине.

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