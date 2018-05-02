Еврокомиссия предложила выделить 552 млн евро на закрытие Игналинской АЭС - Минэнерго

ВИЛЬНЮС, 2 мая /ПРАЙМ/. Европейская комиссия предложила выделить на закрытие Игналинской атомной станции (ИАЭС) в период с 2021 по 2027 годы 552 миллиона евро по ценам текущего периода, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Литвы.

"Сегодня Еврокомиссия представила предложение, связанное с новой многолетней финансовой программой. Комиссия предлагает в период с 2021 по 2027 годы на закрытие Игналинской атомной станции выделить 552 миллиона евро", - говорится в сообщении министерства.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, целью Литвы являлось после 2020 года обеспечить отдельный финансовый инструмент на проект по закрытию Игналинской АЭС, который гарантировал бы постоянное финансирование данного проекта. "Сегодняшнее предложение ЕК только начало пути, и этот шаг представляет твердую стартовую позицию для дальнейших переговоров по поводу финансирования закрытия ИАЭС со странами ЕС и Европейским парламентом", - приводит пресс-служба слова Вайчюнаса.

Министр отметил, что ранее ЕК предлагала в период с 2014 по 2020 годы выделить 229 миллионов евро. Тогда Литва просила 770 миллионов. "После интенсивных переговоров на снятие с эксплуатации ИАЭС в период с 2014 по 2020 годы было выделено 450 миллионов евро – это сумма, превышающая в два раза предложенную ранее", - сообщил Вайчюнас. Он отметил, что на закрытие Игналинской атомной станции в период с 2021 по 2027 годы потребуется 780 миллионов евро. По словам Вайчюнаса, Литва будет и далее демонстрировать прогресс при закрытии ИАЭС и вести интенсивные переговоры со странами ЕС, предоставляя необходимую информацию о ходе закрытия проекта.

Игналинская АЭC - единственная атомная электростанция в балтийских странах. Станция, состоявшая из двух самых мощных в мире атомных энергоблоков РБМК-1500, начала работу в 1983 году. Закрытие Игналинской АЭС было одним из условий вступления Литвы в Евросоюз. В декабре 2009 года, по настоянию Брюсселя, работа станции была прекращена. Ожидается, что в этом году Игналинская АЭС завершит строительство комплекса по хранению твердых радиоактивных отходов и краткосрочных отходов низкого радиоактивного уровня, а также приступит к постройке хранилища краткосрочных и средних радиоактивных отходов.