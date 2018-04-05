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LSE не будет приостанавливать торги бумагами En+ до 1 июня


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что не будет приостанавливать торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) En+ Group до 1 июня текущего года.

Решение биржи связано с продлением срока, отведенного Минфином США инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами En+.

В среду министерство финансов США продлило до 6 июня срок, отведенный инвесторам для прекращения бизнеса или владения активами "Русала", En+ и ГАЗа GAZA.

Первоначально на это отводился срок до 7 мая. В связи с этим LSE во вторник сообщала, что собирается приостановить торги бумагами En+ со 2 мая.

Биржа отмечает, что продолжит следить за ситуацией вокруг компании.

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