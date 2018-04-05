Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в красной зоне, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 2,4% - до 6,23 доллара, "Лукойла" LKOH - снизилась на 0,97%, до 65,06 доллара, "Новатэка" NVTK - на 2,13%, до 123,9 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,55% - до 4,48 доллара, "Газпром нефти" - на 2,43%, до 24,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,11% - до 17,24 доллара. Бумаги НЛМК подешевели на 0,72% - до 24,7 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,26%, до 15,59 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,71% - до 1,84 доллара, Сбербанка SBER - подешевели на 0,81%, до 14,61 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась к закрытию на 0,49% - до 20,35 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 1,07% - до 18,88 доллара, "Ленты" - на 2,15%, до 5,7 доллара. Бумаги АФК "Система" AFKS снизились в цене на 3,09% - до 3,45 доллара.