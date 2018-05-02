Бразилия сообщила о приостановке переговоров с США по стали и алюминию

МЕХИКО, 2 мая /ПРАЙМ/. Власти Бразилии сообщили в среду о приостановке переговоров с США по неприменению ограничительных мер на поставки бразильской стали и алюминия по инициативе американской стороны.

Как передает канал Globo, Белый дом предложил Бразилиа на выбор немедленное введение дополнительных пошлин или квот на поставки. Алюминиевый сектор предпочел первый вариант, а производители стали - второй.

"Североамериканские власти 26 апреля сообщили о прерывании переговорного процесса и немедленном применении в отношении Бразилии дополнительных пошлин, которые были временно приостановлены, либо как альтернативу и без возможности дополнительных переговоров - односторонних ограничительных квот", - говорится в заявлении бразильских министерства промышленности и внешней торговли и МИД.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС и ряда других государств, включая Бразилию. Первого мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.