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Цена на золото колеблется перед оглашением итогов заседания ФРС США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером колеблется, - инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,7 доллара, или на 0,05% - до 1306,1 доллара за тройскую унцию. При этом в первой половине дня золото дорожало. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 1,6% - до 16,385 доллара за унцию.

Позднее в ходе торгов ФРС сообщит свое решение по ставке. Инвесторы ожидают, что регулятор сохранит ее на текущем уровне в 1,5-1,75%, а на следующем заседании в июне - повысит до 1,75-2%.

При этом инвесторы будут следить за комментариями регулятора, чтобы получить подсказки по его дальнейшей монетарной политике. По результатам последнего заседания, которое прошло в марте, регулятор сообщал о трех повышениях ставки в этом году.

Утреннее удорожание металла аналитики связывают с возвращением на рынок инвесторов из Китая после праздников. Во вторник биржи ряда стран АТР и Европы были закрыты.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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