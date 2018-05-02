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Сохранение ставки ФРС США поддержало цены на нефть


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть поднимаются после объявления результатов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,07% - до 73,18 доллара за баррель. При этом до объявления итогов заседания ФРС Brent слабо дешевела - на 0,04%.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI ускорила рост на решении ФРС и поднималась на 0,88% - до 67,84 доллара за баррель. До публикации итогов встречи регулятора цена росла на 0,42%.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 12-13 июня.

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