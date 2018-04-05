Дайджест российских СМИ – 3 мая

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Компания с госсочувствием - Виктор Вексельберг разработал комплексный план поддержки своего бизнеса - Как выяснил "Ъ", группа "Ренова" попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов на €820 млн, взятых под залог 26,5% акций "Русала", до запрета на импорт газировки и минералки.

- Кумирова победа - Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры - Армения вступила в среду в решающую фазу революции. Протесты обрели невиданный прежде размах: люди разом парализовали движение по всей республике. Действующая власть уже не управляет ни страной, ни ситуацией.

- Разговорчики — не в строю - Минобороны меняет порядок ведения телефонных переговоров по линиям общего пользования - Как стало известно "Ъ", Минобороны ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников — от высокопоставленных чинов Генштаба ВС РФ до гражданских служащих центрального аппарата и военнослужащих воинских частей.

- Хакеры готовятся к чемпионату - Число и сложность их атак растут - Во время чемпионата мира по футболу в России хакеры проявят повышенную активность, как было и на других крупных спортивных мероприятиях последних лет — Олимпиадах в Рио-де-Жанейро, Сочи и Пхёнчхане, ожидают аналитики.

- Пошлины вязнут в переговорах - США отложили повышение тарифов на сталь и алюминий из ЕС на месяц - США отсрочили применение повышенных тарифов на импорт стали и алюминия в отношении стран Евросоюза, Канады и Мексики, продлив переговоры на месяц. В Брюсселе ранее заявляли, что не готовы на уступки, так как считают меры защитой рынка под прикрытием национальной безопасности.

- Спецсчетам разрешили множиться - Минфин пообещал поставщикам послабление - Минфин услышал возражения участников рынка госзакупок против требования наличия у каждого поставщика одного спецсчета в банке. Напомним, перевод средств обеспечения заявок с электронных торговых площадок на подконтрольные казначейству спецсчета — самая спорная часть реформы закупок.

- Импортодополнение вместо импортозамещения - ЦСР представил свой план развития несырьевого экспорта - Эксперты ЦСР из Российского экспортного центра (РЭЦ) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) представили доклад "Перспективы наращивания несырьевого экспорта".

- У крымской собственности поищут украинские корни - Правительство предложило урегулировать споры о национализации недвижимости - Минэкономики опубликовало проект поправок к закону о принятии Крыма в РФ, который фактически отменяет гарантии сохранения прав на крымскую недвижимость, возникших у собственников после 1 января 2008 года.

- Военный бюджет пошел на убыль - Сокращение Россией оборонных расходов стало крупнейшим в мире в 2017 году - Расходы России на вооружение снизились в 2017 году на 20% в долларовом эквиваленте, что в абсолютных цифрах стало самым значительным снижением в мире. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).

- Сирийского бизнесмена ищут за московский контрафакт - Объявлен в розыск обвиняемый в организации подпольного производства ширпотреба - Как стало известно "Ъ", в международный розыск объявлен сирийский бизнесмен Алаа Кассадо, владелец четырехзвездной московской гостиницы и соинвестор торгового центра "Новочеркизовский".

- Расстрелянному в 1937 году смягчили приговор - Суд заменил высшую меру наказания годом лишения свободы - Ленинградский областной суд пересмотрел дело расстрелянного в 1937 году Владимира Хромеева. Родственник осужденного просил о его реабилитации, но суд лишь отменил высшую меру наказания и заменил ее одним годом лишения свободы.

- В летном отряде не нашли похищенных денег - Прекращено дело экс-замдиректора авиакомпании, обслуживающей первых лиц России - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывшего заместителя директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"" Дмитрия Новицкого.

- Мошенничество чекиста обошлось без потерпевших - Давший деньги решальщикам бизнесмен безуспешно пытается получить их обратно - Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к пяти годам колонии за мошенничество бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ подполковника Кирилла Петрова. Его сообщник получил на полгода меньше.

- Ящики для пожертвований делают прозрачнее - Госдума и НКО борются с лжеволонтерами - Госдума вступает в борьбу с недобросовестными благотворительными фондами и лжеволонтерами, которые занимаются сбором средств на улицах. Планируется упорядочить сбор пожертвований в общественных местах, введя нормативные требования к ящикам для пожертвований, лицам, которые имеют к ним доступ, а также к контролю за внесенными туда деньгами.

- "Ничего с этим ты не сделаешь: леса будут гореть" - Глава Рослесхоза о причинах пожаров и импортозамещении деревьев - В России начался очередной сезон лесных пожаров. Глава Рослесхоза Иван Валентик заверил корреспондента "Ъ", что москвичам не стоит опасаться предстоящим летом смога из-за возгораний в лесах, а также рассказал, зачем граждане выбрасывают из окон горящие тряпки и когда на улицах мегаполисов начнут высаживать российские деревья.

- При проверке грамотности проверили слух - Организаторы тотального диктанта составляют список ошибок - Завтра организаторы пятнадцатого по счету тотального диктанта, прошедшего 14 апреля, официально представят наиболее курьезные ошибки, допущенные участниками, и подведут окончательные итоги.

- "Мы в любом случае победим" - Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян рассказал "Ъ" о дальнейших действиях - Жители Еревана вышли на "тотальную забастовку" после провала выборов премьера. Граждане откликнулись на призыв лидера оппозиции Никола Пашиняна: он предложил начать акции гражданского неповиновения после того, как Национальное собрание не утвердило его на эту должность.

- Севморпуть дошел до Кремля - Президент определит правила работы в Арктике - Продолжающийся спор за контроль над акваторией Севморпути (СМП) вылился в острый конфликт между чиновниками и бизнесом. НОВАТЭК NVTK и "Атомфлот" не могут согласовать с Минтрансом формат использования поврежденного газовоза.

- Банки атакуют в тишине - Забытая киберугроза вернулась на рынок - ЦБ предупредил банки о новой угрозе — фишинговой рассылке писем с трояном хакерской группировкой Silence. Она атакует банки с весны 2017 года, однако до последнего времени эти достижения в основном приписывались недавно обезглавленной группировке Cobalt.

- К бензину дольют сухого и нефильтрованного - Чиновники согласны вернуть алкоголь на АЗС - Как выяснил "Ъ", Минфин и Минэкономики поддержали идею владельцев независимых АЗС вернуть на них продажу слабого алкоголя. Так участники рынка надеются компенсировать падение основных доходов от продажи топлива.

- Черных кредиторов снимут с контроля - Борьба с нелегальным рынком пойдет без поручений - Профильные ведомства отчитались об эффективном выявлении и пресечении деятельности нелегальных кредиторов. В связи с этим, по информации "Ъ", "Общероссийский народный фронт" решил снять с контроля поручение президента по борьбе с ними.

- На здоровье Инвестторгбанка не экономят - Кредиты на санацию увеличились в 1,5 раза - Транскапиталбанк впервые официально обнародовал детали обновленного плана финансового оздоровления Инвестторгбанка. Согласно ему, объем средств, необходимых на санацию этой кредитной организации, оказался в 1,5 раза больше первоначальной оценки Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

- Санкции остановили займы - Российские эмитенты не спешат привлекать средства по высоким ставкам - Расширение антироссийских санкций США привело к резкому сокращению активности российских заемщиков на публичном долговом рынке. Объемы рублевых привлечений снизились вдвое, валютных — в шесть раз.

- Пенсионеры "ФК Открытие" ждут большего - Оздоровление НПФ банка может обойтись в €1 млрд - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), вошедшие в периметр санации банка "ФК Открытие", сообщили о получении от него помощи на 42,9 млрд руб.

- Ноутбуки раскрылись шире - Рост продаж портативных компьютеров резко ускорился - Продажи ноутбуков в России, лишь недавно вернувшиеся к росту после пяти лет падения, в первом квартале 2018 года резко ускорились. На рынке продолжал сказываться отложенный спрос на фоне стабильного курса валют, при этом пользователи стали интересоваться более дорогими устройствами для замены стационарных компьютеров.

- Жест символической щедрости - "Россети" заплатят акционерам лишь 2 млрд рублей - Как выяснил "Ъ", "Россети" намерены выплатить лишь символические дивиденды за первый квартал 2018 года — 2 млрд руб., чуть менее 10% от квартальной прибыли по РСБУ.

- Девелоперы пристраиваются к санкциям - "Ренова" просит поддержать и непострадавший бизнес - Владелец "Реновы" Виктор Вексельберг пытается спасти не только свой бизнес, подпадающий под санкции, но и тот, который они напрямую не затронули. Речь идет, например, о преференциях для девелоперской группы "Кортрос" в госзакупках и кредитовании.

- Томаты собирают в одну кучу - ТТР расширяет свои теплицы на юге России - Один из крупнейших производителей овощей в стране — компания "Технологии тепличного роста" (ТТР), принадлежащая Сергею Рукину, стала владельцем тепличного комбината "Донской".

- Тарифы никому не понравились - Потребители раскритиковали ключевой законопроект ФАС - Как выяснил "Ъ", потребители ОАО РЖД и участники энергорынка не поддержали представленный ФАС проект закона об основах госрегулирования тарифов.

- Иностранное кино сдает кассу - Доля отечественных фильмов резко выросла - За первые четыре месяца 2018 года отечественные фильмы заработали в прокате на 50% больше, чем годом ранее, и столько же, сколько за весь 2016 год, то есть 8,6 млрд руб., подсчитали в Фонде кино.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Разрешений на строительство в Москве выдано в 1,5 раза больше - Так застройщики защищаются от закона о долевом строительстве - В I квартале 2018 г. Мосгосстройнадзор выдал почти в 1,5 раза больше разрешений на строительство, чем в I квартале 2017 г.: 560 на 3,8 млн кв. м против 399 на 2,04 млн кв. м.

- Правящая партия Армении готова поддержать премьера от оппозиции - Радикальных изменений к лучшему это не принесет, уверены эксперты.

- Харассмент стал новой темой в российской повестке - Но до выработки общих подходов к решению этой проблемы еще далеко, считают эксперты.

- В России стало меньше коррупционеров - Число взяткодателей за последние два года сократилось в 4 раза.

- Новое правительство проведет пенсионную реформу - Власти на пороге законодательного обсуждения повышения пенсионного возраста.

- Правительство хочет ускорить принятие невыгодных бизнесу налоговых законов - Чтобы он заранее готовился платить больше.

- "Роснефть" ROSN сокращает инвестиции в пользу выплат акционерам - Госкомпания до потратит на выкуп акций $2 млрд до 2020 года.

- Падение курса рубля не мешает путешествовать россиянам - Продажи туристических путевок продолжают расти, в лидерах по-прежнему Турция.

- Пенсионные фонды ЦБ компенсировали клиентам потери от вложений в санируемые банки - За год суммы на счетах будущих пенсионеров не изменились, хотя инвестировались накопления с убытками.

- S7 Group одной из первых в мире среди авиакомпаний начала внедрять блокчейн - Остальные крупные российские перевозчики этой технологией заниматься пока не хотят.

- Аутсайдеры сотовой связи в США хотят выйти в лидеры при развертывании сетей 5G - Объединяются третий и четвертый операторы – эта сделка может стать ориентиром и для России.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Посредников и жильцов просят не беспокоиться - Глава минстроя Михаил Мень о новой форме оплаты за газ, воду и тепло - Собственники квартир теперь могут перечислять деньги поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

- Май. Вступает в силу - В мае вступают в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволят россиянам получать от авиакомпаний более высокую, чем сейчас, компенсацию за потерянный или поврежденный багаж и за каждый час задержки вылета международных регулярных и чартерных рейсов.

- Не перекрывайте улицу Конституции - Нарушение норм Конституции может завести общество в политический тупик - Национальное собрание Армении после девятичасового обсуждения проголосовало против единственного кандидата на пост главы правительства, предводителя протестных акций и главы оппозиционной фракции "Елк" Николы Пашиняна.

- Мир, пруд, май - В Москве жара побила 40-летний рекорд - В среду поистине июльская жара вынудила москвичей открыть уже не шашлычный, а пляжный сезон. Тысячи столичных жителей, не поехавших на дачи, рванули к прудам и рекам.

- Перекрестки - в клеточку - Новая разметка появится на улицах - На перекрестках российских дорог может появиться новая разметка в виде желтых клеточек. В обиходе ее уже назвали "вафельницей" из-за внешнего сходства с лакомством.

- Премьера года - Владимир Путин объявил 2019-й Годом театра - Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Союза театральных деятелей России худрука театра Et Cetera Александра Калягина - сделать следующий год Годом театра и подписал соответствующий указ.

- Выбор в пользу развития - Дмитрий Медведев считает, что кабинет министров справился с задачами - Премьер-министр Дмитрий Медведев готов работать дальше там, где будет приносить пользу стране. Его правительство с поставленными президентом задачами справилось.

- Участок без торга - Прокуроры выявил массовые нарушения с землей - Генеральная прокуратура выявила массовые нарушения законов в сфере землепользования. Число таких нарушений по всей стране за прошлый год превысило 110 тысяч.

- На голубом газу - Строительство первой нитки "Турецкого потока" завершено - "Газпром" GAZP в понедельник, 30 апреля, завершил у черноморского побережья Турции глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток".

- Метры под контролем - Вячеслав Володин проверил строительство соцобъектов и жилья в Саратове - Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин проконтролировал строительство школы, многоквартирного дома и новой поликлиники в Саратове.

- Курортный роман: двое и курортный сбор - С 1 мая в России стартовал эксперимент с курортным сбором. На этом этапе в нем приняли участие только два из четырех заявленных регионов - Ставропольский и Алтайский края.

- Зарплата пошла вверх - В России повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), его сравняли с прожиточным минимумом в стране за второй квартал прошлого года - до 11 163 рублей. Произошло это 1 мая и коснется четырех миллионов россиян.

- Незаконному вывозу валюты поставили барьер - В российское законодательство с 14 мая вводится требование указывать во внешнеторговых контрактах, заключаемых между резидентами и нерезидентами, конкретные сроки исполнения обязательств обеими сторонами. Также резиденты должны сообщить банкам о точных сроках получения валюты по таким контрактам.

- Стадионы защитят от химии - С 25 мая по 25 июля 2018 года в России в акваториях городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, по указу президента, вводятся усиленные меры безопасности.

- Самогонные аппараты придется регистрировать - Оборудование для производства этилового спирта мощностью более 200 декалитров теперь надо регистрировать в территориальных органах Росалкогольрегулирования. Отсутствие регистрации приведет к штрафам и конфискации оборудования. Закон вступил в силу с 1 мая 2018 года.

- Возвращение блудной рекламы - Печатные СМИ вернут себе утраченный рынок рекламы - Основными драйверами рекламного рынка России в этом году, по прогнозам, станут онлайн-сервисы и IT-инновации, а также торговля.

- Право автобуса - В Москве запустят новые участки выделенных полос - В Москве 3 мая заработают три участка с полосами, выделенными для движения общественного транспорта. Небольшие отрезки появились на Конюшковской и Большой Серпуховской улицах, а также улице Дмитрия Ульянова.

- Красные на вкус - Россия снимает ограничения на поставку турецких помидоров - Турецким помидорам открыт путь на российские прилавки. Россельхознадзор объявил, что контроль над поставщиками будет совместным. Несмотря на то, что квоты на поставки сохраняются, отечественные производители бьют тревогу.

- Цена давит на ставку - В России выросла пошлина на экспорт нефти - Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 мая выросла на 7,1 доллара - до 118,5 доллара за тонну. Причиной стал рост средней цены на нефть марки Urals в период с 15 марта по 14 апреля. Об этом говорится в сообщении минфина.

- Расти, станция, большая и малая - Российской генерации предписали модернизироваться делением - В России идет обсуждение программы модернизации электроэнергетики, в центре которой, по планам минэнерго, должна оказаться тепловая генерация. Особое место здесь занимает когенерация (производство тепловой и электроэнергии на одной станции), которая, по подсчетам экспертов, экономит до 32 процентов топлива.

- Историю можно будет почистить - Facebook FB вводит дополнительные меры конфиденциальности - Facebook может ввести дополнительные настройки конфиденциальности, позволяющие удалить файлы cookies и историю просмотров.

- Покинул чат - Основатель WhatsApp Ян Кум уходит из компании - Создатель мессенджера WhatsApp и руководитель одноименной компании Ян Кум покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он намерен заняться делами, не связанными с сервисом.

- Опасная вспышка - В Китае зарегистрирован случай смерти от сибирской язвы - В двух населенных пунктах на севере Китая обнаружены три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы - опаснейшего инфекционного заболевания. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

- В джазе только карабинеры - В международном фестивале "Спасская башня-2018" впервые примет участие гвардейский оркестр князя Монако - Частная гвардия князя существует более двухсот лет для обеспечения безопасности самого суверена, его резиденций и членов его семьи. Это достаточно компактное подразделение: несколько офицеров, пятнадцать сержантов и сотня рядовых. Почти все они - подданные Франции.

- У Европы на виду - Из Петербурга в Мурманск буксируют первую в мире плавучую АЭС - В четверг, 3 мая, пойдут пятые сутки, как первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился в первое плавание. Два морских буксира "Умка" и "Ясный" со средней скоростью 4-5 узлов ведут ПЭБ "Академик Ломоносов" по намеченному маршруту из Петербурга через Балтийское море, вокруг Скандинавии, к месту промежуточного базирования в Мурманске.

- Трамп мягок, как сталь? - Почему США отложили повышение пошлин на металлы из Евросоюза - Очередная отсрочка США повышения пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза может стать прологом для их отмены, считают опрошенные "РГ" эксперты. Вслед за этим последует отмена пошлин и для Китая с Россией.

- Война в законе - Порошенко сменил АТО на ООС - Еще один шаг к милитаризации операции на Донбассе и отходу от Минских соглашений сделал Киев. Президент Украины Порошенко, подписал указ об окончании так называемой АТО (антитеррористической операции) на Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик.

- Город у черного горя - В Одессе 2 мая вспоминали четвертую годовщину трагедии в Доме профсоюзов - 2 мая в Одессе состоялись памятные мероприятия, посвященные страшным событиям четырехлетней давности: тогда, 2 мая 2014-го, от рук украинских радикалов на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов "антимайдана".

- Танком по Европе - США перебрасывают в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду Iron Horse ("Железная лошадь"), входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии из Техаса.

- Определили цель - Морпехи США арендуют для учений российские вертолеты - Американская морская пехота намерена использовать на военных учениях российские вертолеты. Об этом сообщила газета Marine Corps Times (специализируется на военно-аналитических материалах для морских пехотинцев США) со ссылкой на документы Пентагона.

- Поймают на слове - Интернет-оскорбления можно будет зафиксировать у нотариуса в режиме онлайн - Граждане получат возможность оперативно фиксировать у нотариуса интернет-оскорбления: сделать это можно будет в удаленном режиме по электронным каналам.

- Служить бы рады - В городах - очереди из желающих воевать с террористами - В пригороде Дамаска в Восточном Каламуне 1 мая открылись призывные пункты по приему добровольцев в Сирийскую народную армию. В первый же день в городе Эр-Рухейб, как сообщает телеканал министерства обороны России "Звезда" ZVEZ, в очереди стояли сотни мужчин разных возрастов.

- Хорошо начали - Юлия Самойлова впервые спела на сцене Евровидения в Лиссабоне - Российская певица Юлия Самойлова завершила первую костюмированную репетицию на "Алтис-Арене". Очень удачно и точно спела живьем, а в исполнении песни были заметны изменения. Но работы еще много.

- Сцена ждет - В Александринке - новый директор - Валерий Фокин, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и Анатолий Торкунов поздравили нового директора Александринского театра Рината Досмухамедова, приступившего к исполнению своих обязанностей.

- Взятие "Макдоналдса" - В Париже в ходе первомайского шествия радикалы устроили погром - Этот Первомай парижане будут долго помнить. Традиционная манифестация, организованная профсоюзами и задуманная как день действий против экономической политики нынешнего правительства и Эмманюэля Макрона, была омрачена массовыми столкновениями между полицией и боевиками из антиглобалистского движения "Черный блок".

- За Кима и за Трампа - Сеул пытается лавировать между Вашингтоном и Пхеньяном - Официальный Сеул продолжает лавировать между сторонниками альянса с США и теми, кто выступает за развитие межкорейского сотрудничества. С одной стороны, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что войска США останутся в Корее в любом случае, но тут же делает все возможное для активизации связей с Пхеньяном.

- Круги потерянного рая - Россияне с ностальгией вспоминают времена СССР. Но "застоя" не хотят и ждут перемен к лучшему - Россию в шутку называют страной, где "прошлое непредсказуемо". Любая смена эпох и вех всегда приводит и к переосмыслению истории - особенно новейшей. Как выяснили социологи Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, так произошло и со сравнительно недавними событиями и их героями.

- Байкал поспорит с Байконуром - В столице Бурятии заложили новый терминал международного аэропорта - В Улан-Удэ началось строительство нового терминала международного аэропорта Байкал. В церемонии закладки первого камня принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов.

- Кухонный спор - В Екатеринбурге женщина, подключив газовую плиту, стала виновницей взрыва - Тревожным выдалось первомайское утро для жителей 9-этажного дома в переулке Черноморский в Екатеринбурге. Около 9 часов утра раздался гулкий звук взрыва, здание сильно тряхнуло, а из окон квартиры, расположенной на седьмом этаже, повалили черные клубы дыма...

- Попали под танк - На фестивале боевой техники в Санкт-Петербурге пострадали три человека - Трагедией едва не завершился фестиваль боевой техники в Санкт-Петербурге - три человека оказались под гусеницами модели танка Т-60.

- Эрмитаж - зал Джаза - Санкт-Петербург впервые стал столицей Международного дня джаза, учрежденного ЮНЕСКО - Международный день джаза ежегодно отмечается 30 апреля. Каждый раз оргкомитет этого крупнейшего музыкального события выбирает для него новую столицу, и на сей раз жребий достался городу на Неве, хотя в конкурсе участвовало 18 стран.

- Запросили откат - В Якутии депутатов обвинили в получении взятки - В отношении двух депутатов Госсобрания Якутии возбуждено уголовное дело по факту взяточничества в крупном размере. На первый допрос обоих увезли прямо с пленарного заседания.

- Инвалиды по совести - В Орле вскрыли схему хищения бюджетных средств - Прокуратура Орловской области вскрыла факты хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты компенсаций инвалидам за приобретенные технические средства реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Гонорар не утаишь - Ужесточается защита авторских прав - Для организаций, участвующих в управлении авторскими и смежными правами на коллективной основе, устанавливается требование об обязательном раскрытии информации о своей деятельности.

- Кому мороженого? - Четверть века Россия - страна - чистый экспортер капиталов. Каждый год и государство, и бизнес, и те, кто зажиточней, самозабвенно вывозят за кордон всю пенку с того, что заработали на экспорте сырья.

- Натянутые лица - Когда пройдет бум силиконовой красоты - Трагедией закончилась для 29-летней москвички повторная пластическая операция в частной клинике. Молодая женщина умерла. Тренд на вечную молодость, возникший в результате стремительного развития пластической хирургии, сделал реальностью повесть Оскара Уайльда.

- Ушел в офлайн - Почему растет число беглецов из социальных сетей - Стремительная информатизация общества неожиданно дает обратный эффект - люди уходят из социальных сетей. Появилась даже мода на "информационные каникулы". Но готовы и умеют ли современники жить за пределами сети, мессенджеров и Интернета?

- Жизнь на особняк - В 11 городах России добровольцы реставрируют старинные усадьбы - В 2017 году Росстат насчитал в нашей стране около 1,4 миллиона добровольцев. Количество осознавших, что доброе дело приносит больше счастья и дает больше возможностей, стремительно увеличивается. Не зря этот год в России объявлен Годом добровольца.

- А вы жмот? - Счастливые люди чаще делают добрые дела - Обращали внимание на людей, которые в супермаркетах в прозрачные ящики из пластика "Помощь многодетным семьям" кладут продукты, книги, игрушки?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Питание животных обогатят отходами производства спирта - Российские ученые создали добавку к кормам для кур, коров и пчел - Российские ученые придумали, как обогатить питание сельскохозяйственных животных легкоусвояемыми белками и углеводами.

- Киев затягивает обмен пленными - Власти ДНР требуют возвращения 288 жителей Донбасса, находящихся в заключении на Украине - ДНР требует от Украины включить в список для обмена 288 жителей Донбасса, которые удерживаются Киевом. Украинская сторона, однако, подтверждает наличие лишь 80 пленных. За последний месяц число запрашиваемых Донецком граждан сократилось на девять человек, которые были оправданы на Украине.

- "Россия — это большое поле для инвестиций" - Глава банка "Интеза" Антонио Фаллико — о последствиях глобальной санкционной войны.

- В России разработают единый стандарт биометрии - Созданные в России системы идентификации по отпечаткам пальцев, голосу и т.п. хотят сделать совместимыми - В рамках Национальной технологической инициативы будет разработана единая биометрическая платформа. Предполагается, что созданная нормативная и техническая база позволит сделать совместимыми российские системы идентификации людей по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, расположению сосудов на руках, голосу и т.д.

- "Трудных подростков" отправят на спецсмены - Программы для них в детских лагерях помогут скорректировать асоциальное поведение - Для подростков, которые числятся на учете в полиции, хотят создать специальные смены в летних оздоровительных лагерях. Детей направят туда бесплатно, правительственная комиссия рекомендовала губернаторам изыскать средства на это.

- Минстрой предложил новый порядок проверок регионов - Дистанционный механизм поможет эффективно выявлять нарушения в строительной сфере - Минстрой разработал новый порядок проверок экспертизы, которую проводят субъекты РФ. "Известия" ознакомились с предложенными правилами. Как следует из текста документа, они позволят усилить контроль за тем, как регионы ведут градостроительную деятельность и проверяют проектную документацию и инженерные изыскания.

- Российские ученые научились добывать трудноизвлекаемую нефть - Скважины разогреют электротоком высокой частоты - Более 40% запасов нефти в России относятся к трудноизвлекаемым. Ученые из МИФИ предложили новый способ увеличения добычи для таких месторождений — экономичный и не наносящий вреда экологии. Нагрев под действием высокочастотного электрического тока приводит к растворению накопившихся в трубе скважины твердых отложений.

- "Стелс-патрульные" получат дронов-разведчиков - Для корветов проекта 22160 создан контейнерный комплекс с двумя беспилотниками - Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 будут использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поиска подводных лодок, осмотра судов и береговой линии.

- Саранчу поймают ультрафиолетом - Насекомых высушат и отправят на корм рыбам и птицам - Ученые Астраханского государственного университета (АГУ) разработали технологию массового уничтожения саранчи. Насекомых завлекают в ловушку ультрафиолетовым излучением, после чего сушат и превращают в корм для рыб и домашних птиц.

- Минфин вступился за рестораторов - Ведомство не поддержало законопроект об ограничениях на работу общепита с алкоголем - В правительстве не поддержали инициативу депутатов о наделении региональных властей правом ограничивать время и место работы заведений общепита, продающих алкоголь. Минфин подготовил проект отрицательного отзыва кабмина на соответствующий законопроект (есть у "Известий").

- Дроны будут искать нефть - Беспилотники проанализируют состав атмосферного воздуха - Российские ученые изобрели способ поиска месторождений нефти с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Для этого размещенный на дроне специальный датчик (своеобразный "искусственный нос") анализирует состав атмосферы около поверхности земли.

- "Россия и Германия — часть Европы с общими ценностями" - Член международного комитета бундестага Робби Шлунд — об украинском запрете на въезд в Крым, миграционном кризисе и необходимости формирования нового военного блока в рамках ЕС.

- Цены на жизненно важные лекарства удержат новыми штрафами - Впервые денежное наказание планируется ввести для производителей - Для аптекарей и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты, введут санкции. Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тыс. рублей, а юридических — на сумму излишне полученной выручки в двойном размере.

- За исполнение санкций — уголовная ответственность - Совет Федерации поддержал предложение Госдумы о введении ответственности за следование правовым нормам других государств - В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США. Об этом "Извеcтиям" сообщил зампредседателя СФ Евгений Бушмин.

- ЕАЭС унифицирует подход к регулированию криптовалют и ICO - Евразийская экономическая комиссия начинает формировать общее финансовое пространство - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют выработать единый подход к регулированию криптовалют и ICO. Об этом "Известиям" в кулуарах Форума "I Российско-австрийский экономический диалог" в Вене рассказала министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

- Льгота по карте - По картам с ID можно будет получить скидки в аптеках и магазинах - Информацию о праве на льготы можно будет записать на банковские карты. По ID — уникальному номеру, привязанному к карте — планируется предоставлять скидки в аптеках и магазинах.

- Наперегонки с нефтью - Экспорт несырьевых товаров за год вырос на 22,7% - Россия наращивает экспорт несырьевых товаров и диверсифицирует поставки за рубеж, говорится в обзоре Центробанка, с которым ознакомились "Известия".

- План без выхода - Владимир Путин призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном на фоне угроз США выйти из сделки - План по иранской ядерной программе должен соблюдаться неукоснительно, заявил президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

- Счета за оружие - В Стокгольме определили, кто и сколько тратит на войну - Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал очередную сводку военных расходов на планете. В 2017 году совокупный военный бюджет стран мира поставил небольшой рекорд: наибольшее значение со времен окончания холодной войны.

- "В современных условиях говорить об однопартийности просто невозможно" - Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак — о ребрендинге партии и идеях возродить политинформацию.

- Поставили перед выборами - Сторонники Никола Пашиняна надеются заручиться поддержкой депутатов до 8 мая - Оппозиция вновь выдвинет Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. А до 8 мая, когда парламент страны опять попытается избрать нового главу правительства, протестующие намерены продолжать акции — блокировать улицы, автомагистрали и даже аэропорт.