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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1,99% - до 6,1 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,06%, до 65,02 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 0,44%, до 124,45 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,45% - до 4,5 доллара, "Газпром нефти" - на 0,1%, до 24,12 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" осталась на уровне предыдущего закрытия в 17,24 доллара, НЛМК - уменьшилась на 0,12% - до 24,67 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,32%, до 15,54 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,2% - до 1,86 доллара, Сбербанка SBER - на 2,21%, до 14,93 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,33%, до 20,82 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 1,63% - до 18,57 доллара, "Ленты" - на 0,79%, до 5,66 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS опустилась на 1,1% - до 3,41 доллара.

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