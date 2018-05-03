Бельгийские депутаты заподозрили оператора АЭС, где произошла утечка, в непрозрачности

БРЮССЕЛЬ, 3 мая /ПРАЙМ/. Депутаты бельгийского парламента потребовали в четверг объяснений от правительства в связи с остановкой из-за утечки в системе охлаждения реактора на АЭС "Дул", заподозрив компанию-оператора в недостаточной прозрачности в связи с инцидентом.

Внеплановая остановка реактора произошла на одной из старейших в Европе АЭС "Дул" в бельгийской Фландрии 23 апреля. Тогда компания-оператор Engie-Electrabel сообщила, что отключение энергоблока вызвано необходимостью профилактических работ в системе охлаждения. Уже 28 апреля в СМИ появились сообщения, что инцидент связан с утечкой в системе охлаждения. И лишь накануне компания сообщила, что федеральное агентство по ядерной безопасности классифицировало это событие по международной шкале как нулевой, то есть не представляющий опасности.

Депутат Петер Ванвельтховен выразил в четверг обеспокоенность не только самим фактом утечки, но также "отсутствием транспарентности" со стороны компании, сообщили в пресс-службе парламента.

В частности, парламентарий адресовал кабмину вопрос, почему точная информация "скрывалась" несколько дней и когда именно министр внутренних дел получил ее.

Другой депутат, Леен Диерик, отметил, что подобная утечка происходит впервые в Бельгии, и задал министру вопрос, были ли своевременно уведомлены об инциденте власти Нидерландов.

Глава МВД Ян Ямбон подтвердил, что утечку выявили 23 апреля, при этом на всех этапах работ, связанных с произошедшим, ни персонал, ни население не подвергались никакому риску. Он выразил сожаление, что точные сведения обнародовали только 2 мая. По его словам, Голландия была уведомлена своевременно - 23 апреля.

На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС - "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами - способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.

АЭС "Дул" является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после проведенной экспертизы он был перезапущен.

В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.