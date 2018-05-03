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TransCanada начнет работу над проектом Keystone XL в штате Монтана осенью 2018 г - СМИ


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Канадский трубопроводный оператор TransCanada планирует начать предварительную работу над проектом трубопровода Keystone XL в американском штате Монтана осенью 2018 года, пишет агентство Рейтер со ссылкой на письмо Госдепартамента США, адресованное коренным народам Америки.

"TransCanada Keystone Pipeline, L.P. (Keystone) намерена начать расчистку трассы от растений для подготовки к строительству трубопровода Keystone XL этой осенью", - говорится в письме от 10 апреля. Полномасштабное строительство нефтепровода запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что племена Ассинибойн и Сиу были уведомлены о предстоящей работе по строительству нефтепровода. Были проведены правительственные консультации, направленные на минимизацию любого неблагоприятного воздействия на территорию их проживания на северо-востоке штата Монтана.

Кроме того, агентство со ссылкой на представителя Администрации по обеспечению безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA) Дариуса Кирквуда (Darius Kirkwood) сообщило, что Соединенные Штаты снижают ограничения на перекачку нефти через трубопровод Keystone, который был закрыт в ноябре прошлого года после утечки в американском штате Южная Дакота.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

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