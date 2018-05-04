Цены на нефть незначительно колеблются на геополитической неопределенности

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют незначительную динамику в свете ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно перспектив санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05%, до 73,58 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов она росла до 73,8 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,07%, до 68,38 доллара за баррель после роста до 68,64 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов в пятницу остаются события вокруг ядерной программы Ирана. Рынки ждут, что президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо (Wang Xiao), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что текущий уровень нефтяных цен учитывает неопределенности, связанные с Ираном. При этом эксперт добавил, что стоимость "черного золота" может пойти вниз, если ожидания новых санкций против страны ослабнут.