Нефть дорожает на сохранении напряженности перед решением Трампа по Ирану

МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть уверенно растут в пятницу вечером в ожидании решения президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии в соглашении по иранской ядерной программе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.28 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% - до 74,84 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,89%, до 69,72 доллара за баррель.

"Заголовки о предстоящем решении Трампа 12 мая поддерживают цены на нефть" - сказал агентству Рейтер директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боб Йогер (Bob Yawger).

Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит, остаются ли США в соглашении по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

На неспокойном геополитическом фоне нефтяные цены слабо реагируют на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте буровой активности в США пятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 4 мая, число буровых установок в США выросло на 11 штук, или на 1% - до 1032 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 155 штук, или на 17,7%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 9 штук, или на 1% - до 834 штук, газодобывающих - на 1 единицу, или на 0,5%, до 196 единиц.