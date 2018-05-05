FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В Забайкалье загорелся Харанорский угольный разрез


Энергосети / Мировая экономика

ЧИТА, 5 мая /ПРАЙМ/. Пожар начался на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

"К месту направлен пожарный поезд РЖД, сотрудники МЧС в готовности, но, насколько мне известно, этой необходимости нет, угрозы для людей пожар не представляет", - уточнил собеседник агентства.

В соцсетях стали появляться видеозаписи пожара. Комментарием представителей предприятия РИА Новости не располагает.

Разрез "Харанорский" - угледобывающее предприятие в Борзинском районе Забайкальского края, дочернее предприятие ОАО "Суэк-Красноярск". Расположен в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора. Разработка Харанорского буроугольного месторождения ведется открытым способом, разрабатываются бурые угли марки Б2.

Основными потребителями харанорского угля являются: "Читаэнерго", Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, "Амурэнерго", Благовещенская ТЭЦ, "Хабаровскэнерго", Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ