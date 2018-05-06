Росатом в этом году демонтирует военную радиобиологическую лабораторию под Петербургом

МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Предприятие "Радон" (входит в госкорпорацию "Росатом", специализируется на обращении с радиоактивными отходами) организовало открытый конкурс на демонтаж в нынешнем году здания радиобиологической лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России под Санкт-Петербургом и реабилитации территории, на которой расположено это здание.

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, речь идет о корпусе №73 12 ЦНИИ Минобороны, расположенном в Приозерском районе Ленинградской области. Двухэтажное здание, построенное в 1970 году, использовалось для проведения исследовательских радиобиологических работ в стационарных условиях, подготовки радиоактивных веществ к применению, а также для утилизации радиоактивных отходов. С 1986 года работы с радиоактивными веществами там не проводились.

В 2017 году были выполнены работы по демонтажу радиационно-загрязненного оборудования лаборатории и дезактивации ее строительных конструкций. Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы были вывезены. В январе нынешнего года было проведено обследование на предмет радиационной безопасности здания лаборатории и прилегающей к нему территории.

Ликвидация корпуса радиобиологической лаборатории и реабилитация ее территории будут выполняться в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года". В частности, этой программой запланированы мероприятия по ряду объектов советского "ядерного наследия", входящих в контур управления министерства обороны РФ, в том числе 12-го ЦНИИ МО.

Общей задачей 12-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ имени Болятко стало научное обеспечение организации защиты страны от ядерного нападения. В числе основных направлений работы ЦНИИ - исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и боевой техники от поражения ядерным оружием.