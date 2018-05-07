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Conoco вновь попытается взять под временный контроль запасы нефти PDVSA на Кюрасао - СМИ


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 7 мая /ПРАЙМ/. Американская ConocoPhillips намерена в ближайшие дни возобновить попытки временно взять под контроль запасы нефти венесуэльской PDVSA на заводе на острове Кюрасао, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе компания взяла под контроль запасы и активы PDVSA Бонэйр и Эустахио в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле.

ConocoPhillips пыталась сделать то же самое на острове Кюрасао, однако ей не удалось это из-за ошибок в формулировке приказа, сообщили источники агентства.

Conoco намерена предпринять все возможные легальные действия, чтобы получить "полную и справедливую" компенсацию, заявила компания.

В конце апреля Международная торговая палата приняла решение, согласно которому PDVSA должна выплатить ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж. Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить 1,6 миллиарда долларов.

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