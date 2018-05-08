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Международный энергетический форум Caspian Energy Forum-2018 пройдет в Тбилиси


Энергосети / Мировая экономика

ТБИЛИСИ, 8 мая /ПРАЙМ/. Более 300 делегатов из Грузии, Азербайджана, Казахстана и других стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, среди которых руководители государственных структур, представители дипломатических и международных миссий, главы крупных международных компаний и финансовых институтов, соберутся 8 мая в Тбилиси для на пятый Caspian Energy Forum, сообщает организатор мероприятия Caspian European Club.

Caspian European Club - крупная и динамично развивающаяся региональная организация, которая объединяет в своих рядах более 5 тысяч компаний и организаций из 70 стран, осуществляющих свою деятельность (или имеющих намерение) на территории государств каспийско-черноморского и балтийского регионов. Также форум пройдет при поддержке правительства Грузии и Азербайджана.

Форум откроет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По словам первого заместителя председателя и главного исполнительного директора Caspian European Club Тельмана Алиева, Caspian Energy Forum Tbilis i-2018 посвящен 100-летию образования азербайджанского и грузинского государств, а также 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - основателя современной энергетической и экономической политики, реализуемой в каспийско-черноморском регионе.

"В связи с реализацией ряда крупных региональных энергетических и транспортных проектов, важным звеном которых является Грузия, а также благоприятным инвестиционным и деловым климатом, который вызвал высокий интерес к грузинской экономике со стороны представителей международного бизнес-сообщества, на форуме ожидается большое количество участников, представляющих европейский, американский и азиатский континенты", - сказал ранее Тельман Алиев журналистам.

Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного сектора, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

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