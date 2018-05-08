EIA повысило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 г до $70,68 с $63,36

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 70,68 доллара за баррель с 63,36 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 65,98 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в 62,68 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год также увеличен - до 65,58 доллара с 59,37 доллара за баррель в апрельском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 60,86 доллара за баррель, в апреле прогноз составлял 58,68 доллара.

EIA также подтвердило апрельскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,4 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,4 миллиона баррелей в день (ранее ведомство сообщало о 9,3 миллиона баррелей нефти в день, добытых в 2017 году).

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в апреле достигла очередного исторического максимума - 10,54 миллиона баррелей в сутки, что на 120 тысяч баррелей в сутки больше, чем в марте. Более точные данные по добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за апрель станет известен в конце июня.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному 30 апреля, среднесуточная добыча нефти в США в феврале 2018 года выросла на 2,6% с пересмотренного показателя января, до нового исторического рекорда в 10,264 миллиона баррелей в сутки. Январский показатель добычи в США был пересмотрен в сторону увеличения - до 10,004 миллиона баррелей в сутки с 9,964 миллиона.