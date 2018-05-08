PDVSA разворачивает танкеры с Кюрасао из-за действий ConocoPhillips - СМИ

МЕХИКО, 8 мая /ПРАЙМ/. Венесуэльская PDVSA отправила танкер с нефтью из России, который ожидал разгрузки на Кюрасао, в территориальные воды Венесуэлы на фоне попыток ConocoPhillips наложить арест на активы PDVSA, сообщило агентство Рейтер.

Танкер Aframax с нефтью из Приморска прибыл в порт Кюрасао в воскресенье, спустя два дня после того, как два суда Карибского бассейна по запросу Conoco приняли решение о взятии под контроль запасов нефти и активов PDVSA на островах Бонэйр, Эустахио, Аруба и Кюрасао.

PDVSA покупает нефть в России и США для смешивания ее с тяжелой венесуэльской при переработке на заводе на Кюрасао.

По данным агентства, танкер, отправившийся прошлой ночью к берегам Венесуэлы, присоединился к по меньшей мере 9 судам, которые компания развернула от Кюрасао и Бонэйра.

Карибские терминалы, которые затронули судебные решения, в прошлом году отвечали за транспортировку 400 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов, или 24% общего экспорта PDVSA.

Conoco взяла под контроль ряд активов и запасы нефти PDVSA на Карибах в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании 2,4 миллиарда долларов за национализацию в Венесуэле.

В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.