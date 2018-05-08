Золото перешло к удорожанию после заявления Трампа о выходе США из СВПД с Ираном

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Золото растет в цене вечером во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 21.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,7 доллара, или на 0,3%, до 1317,9 доллара за тройскую унцию, стоимость июльского фьючерса на серебро - росла на 0,27%, до 16,54 доллара за унцию.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".

До его заявления о выходе США из сделки золото торговалось в минусе на фоне роста стоимости курса доллара.