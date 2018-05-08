Цены на нефть замедлили снижение после заявления Трампа о выходе США из сделки с Ираном

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Стоимость нефти замедлила снижение после заявления президента США Дональда Трампа о том, что страна выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.35 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,5% - до 75,03 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,16% - до 69,2 доллара за баррель. До объявления Трампом решения о ядерном соглашении нефть дешевела примерно на 2,3-2,8%.

Ранее во вторник Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. США также введут "самый высокий уровень" санкций против Ирана, заявил Трамп. По его словам, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, Соединенные Штаты готовы к переговорам.