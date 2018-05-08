Выход США из иранской ядерной сделки снижает шансы на продление соглашения ОПЕК+ - эксперт

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Выход США из иранской ядерной сделки уменьшает шансы на возможное продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 2019 год в том виде, в котором венские договоренности действуют в настоящий момент, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

"С момента снятия санкций Иран смог существенно нарастить добычу нефти, примерно на 1 миллион баррелей нефти в день. Для сравнения – условия сделки ОПЕК+ подразумевают снижение добычи на 1,8 миллиона баррелей в день. Дальнейшая динамика добычи нефти в Иране будет играть ключевую роль с точки зрения баланса спроса и предложения на глобальном рынке нефти", - сказал Маринченко РИА Новости.

"Выход США из соглашения понижает шансы на продление сделки ОПЕК+ в нынешнем виде на 2019 год – дефицит на рынке становится более вероятным. Кроме того, есть риск, что Иран примет решение наращивать добычу сверх квоты пока фактических ограничений на покупку иранской нефти нет", - добавил он.

В то же время, эксперт центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков полагает, что основной риск для ОПЕК+, которой несет в себе выход США из иранской ядерной сделки, заключается в возможном ценовом шоке для спроса на нефть. Кроме того, это может привести к активизации инвестиций в энергосберегающие технологии, что негативно скажется на спросе на много лет вперед.

"Добыча нефти в США продолжит рост, но уже возникли серьезные ограничения по доставке этой нефти на рынки, не хватает мощностей трубопроводов, началась инфляция затрат и сложности с подбором квалифицированного персонала. Так что США не смогут заместить иранскую нефть, по крайней мере в течение следующих двух лет", - также отметил Ермаков.