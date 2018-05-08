РФ продолжит сотрудничать с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки - эксперт

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Россия, скорее всего, продолжит участвовать в иранских проектах, несмотря на решение США выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вернут против него санкции.

"Россия, сама недавно столкнувшаяся с политикой санкционного давления, вероятно, не изменит своих планов по участию в иранских проектах и вряд ли будет ориентироваться на санкционную политику США при принятии этих решений", - сказал эксперт.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".