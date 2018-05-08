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Цены на нефть замедлили снижение после заявления Трампа о выходе США из сделки с Ираном


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

Обновлены котировки и добавлены подробности (после третьего абзаца).

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Стоимость нефти замедлила снижение после заявления президента США Дональда Трампа о том, что страна выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% - до 75,52 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,65% - до 69,55 доллара за баррель. До объявления Трампом решения о ядерном соглашении нефть дешевела примерно на 2,3-2,8%.

Ранее во вторник Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и введут санкции против него. По его словам, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, Соединенные Штаты готовы к переговорам.

При этом, как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по СВПД, начнется немедленно. При этом восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

По сообщению министерства финансов США, страна в 180-дневный срок восстановят санкции против Ирана в области судоходства, нефти, энергетики, а в течение 90 дней - в валютном секторе, торговле металлами, по суверенному долгу и автомобильному сектору.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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