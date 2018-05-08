Эффект от решения Трампа по ядерной сделке с Ираном сильно повысит цены на нефть - эксперт

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Эффект от решения США по выходу из ядерной сделки с Ираном будет существенным и приведет к сильному росту цен на нефть, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

"США, похоже, вышли из иранской программы, и последствия для системы мировой стабильности и, в том числе, для мирового рынка нефти могут быть весьма значительными... Несмотря на то, что Иран занимает небольшую долю в мировом нефтяном экспорте, эффект от решения Трампа, во-видимому, будет более существенным, чем можно было бы ожидать при ужесточении политики против другой страны", - сообщил Ермолаев РИА Новости.

"Здесь важно также учитывать то, что данное решение резко повысило уровень напряженности на Ближнем Востоке в целом, снижая стимулы к инвестированию в добычу нефти в будущем. И это может отразиться в росте нефтяных котировок уже сейчас", - рассказал эксперт. Он добавил, что снижение экономического роста в мире и данные о росте сланцевой добычи в США могут сдержать цены на нефть от существенного роста.

"В последние полгода очень мало кто из ведущих международных аналитиков смог предсказать цены на нефть в четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года. В реальности они оказались выше прогнозов на 14-15%. Это уже создало высокую нервозность на мировом рынке нефти, как и сложности в предсказании поведения членов ОПЕК", - добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.