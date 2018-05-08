Решение США по Ирану снизит добычу нефти на 300-600 тыс баррелей в день в 2019 г - эксперт

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном приведет к сокращению мирового объема добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в 2019 году, считает глава отдела экономики США в Oxford Economics Грегори Дако (Gregory Daco).

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Учитывая, что с тех пор, как санкции были отменены в прошлом году, добыча нефти в Иране выросла почти на 1 миллион баррелей в день, до 3,8 миллиона баррелей в сутки, есть опасения, что возобновление санкций в отношении пятого по величине производителя нефти в мире сократит объем мировой добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в день в течение следующего года, создавая основу для дальнейшего повышения цен на "черное золото", - пишет эксперт в обзоре.

Дако пояснил свои ожидания тем, что объем поставок в мире сократился на фоне сделки ОПЕК+.

По оценке эксперта Oxford Economics, средняя цена нефти марки WTI по итогам текущего года составит 70 долларов за баррель. "Высокие цены на нефть также будут стимулировать увеличение объема инвестиций в сектор сланцевой нефти", - добавил он.