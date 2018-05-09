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Аргентина договорилась с YPF, Pan American Energy и Shell о заморозке цен на топливо


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 9 мая /ПРАЙМ/. Власти Аргентины подписали с компаниями YPF, Pan American Energy и Shell соглашение о заморозке цен на топливо, сообщило агентство Telam.

Согласно договоренностям, компании взяли на себя обязательство не повышать цены на нефтепродукты в течение мая и июня.

Как уточнило Минэнерго Аргентины, целью соглашения является смягчение последствий роста международных цен на нефть, колебаний курса доллара и стабилизация цен. Власти страны также пригласили присоединиться к договоренностям и другие компании, работающие в Аргентине.

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