Аргентина договорилась с YPF, Pan American Energy и Shell о заморозке цен на топливо

МЕХИКО, 9 мая /ПРАЙМ/. Власти Аргентины подписали с компаниями YPF, Pan American Energy и Shell соглашение о заморозке цен на топливо, сообщило агентство Telam.

Согласно договоренностям, компании взяли на себя обязательство не повышать цены на нефтепродукты в течение мая и июня.

Как уточнило Минэнерго Аргентины, целью соглашения является смягчение последствий роста международных цен на нефть, колебаний курса доллара и стабилизация цен. Власти страны также пригласили присоединиться к договоренностям и другие компании, работающие в Аргентине.