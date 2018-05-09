МНЕНИЕ: Выход США из соглашения по Ирану может подтолкнуть нефть еще на 1% – аналитик

МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Выход США из соглашения с Ираном по ядерной программе может подтолкнуть нефть марки Brent еще на 1% к текущему уровню и при этом уронить рубль на 3-5% к закрытию вторника, полагает директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Решение выйти из соглашения может повысить нефть на 1% и ухудшить валютные курсы рубля на 3-5%, и есть тревожные признаки того, что, может быть, и больше. Доллар может вырасти на фоне повышения напряжённости, хотя не стоит недооценивать будущие данные по ИПЦ США, которые также могут повлиять на его курс на мировом рынке", - сказал РИА Новости аналитик.

К 09.40 мск среды июльский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 2,16% - до 76,47 доллара за баррель и уже повышался до 76,74 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".

КТО ВЫИГРАЕТ?

При всей возможной волатильности на валютном рынке, американские и российские фондовые индексы воспримут новость очень спокойно, так как она частью учтена в котировках, и даже возможно, немного повысятся, считает Михаил Крылов из "Golden Hills – КапиталЪ АМ".

Один из вариантов оптимизма американских площадок состоит в консервативных представителях бизнеса, ориентированных на локальную господдержку властей крупнейшей экономики мира, прочащей Ирану самый жёсткий сценарий санкций.

"Наибольшую отдачу это решение сулит инвесторам в ценные бумаги американских производителей дорогих оборонительных самолётов, а также сенсоров для сложных интеллектуальных систем распознавания ракет, не говоря уже о подрядчиках Пентагона в процессе создания других элементов противоракетной обороны, сбыт которых с весны тормозился, частью от опасений за нарушенный лимит госдолга США, теперь решивших ненадолго ужать новые заимствования, и частью - от ожиданий урегулирования споров между новой администрацией Белого дома и поставщиками по поводу качества продукции", - говорит он.