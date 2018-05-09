МЭА готово действовать для достаточного обеспечения рынка нефтью из-за ситуации с Ираном

МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что внимательно следит за ситуацией на рынке нефти после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и готово действовать в случае необходимости.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Восстановление санкций против Ирана, который экспортирует 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки и является пятым по величине экспортером в мире, может иметь последствия для баланса на рынке", - сообщило МЭА в своем заявлении.

"Международное энергетическое агентство, полномочия которого заключаются в поддержке и обеспечении глобальной энергетической безопасности, внимательно следит за ситуацией. Как и прежде, МЭА готово действовать в случае необходимости, чтобы рынки оставались достаточно обеспеченными", - заявило МЭА.