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Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,5%, до 433,8 млн баррелей – Минэнерго


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 433,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Таким образом, снижение запасов оказалось больше ожидавшегося. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сокращение показателя только на 0,2 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 84 тысячи баррелей в сутки, или на 0,8% - до 10,703 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,4 миллиона баррелей, составив 37,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США снизились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 235,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 0,45 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю упали на 3,8 миллиона баррелей, или на 3,2%, составив 115 миллионов баррелей. Прогнозировалось уменьшение показателя только на 1,375 миллиона баррелей.

Согласно данным ведомства, стратегический резерв нефти в стране за неделю снизился на 0,7 миллиона баррелей, или 0,1%, — до 663,6 миллиона баррелей.

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