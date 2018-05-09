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Эр-Рияд заявил о мерах по обеспечению стабильности рынка нефти после выхода США из СВПД


Энергосети

МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном находится в тесном контакте с Россией и США, а в ближайшие дни будет поддерживать связь и с другими странами-участницами рынка нефти для обеспечения его стабильности.

"После выхода США из сделки с Ираном я бы хотел подтвердить нашу приверженность стабильности рынка (нефти - ред.) для благополучия как производителей, так и потребителей. Саудовская Аравия будет тесно сотрудничать с крупнейшими производителями из ОПЕК и не ОПЕК, а также с ключевыми потребителями, чтобы минимизировать последствия любого возможного дефицита", - написал аль-Фалих на своей официальной странице в Twitter.

"Я нахожусь в тесном контакте с президентом ОПЕК, Россией и США и буду держать связь и с другими производителями и потребителями нефти в ближайшие несколько дней, чтобы обеспечить стабильность рынка", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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