Калифорния первой в США обяжет оборудовать дома солнечными панелями - СМИ

ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. Калифорния станет первым штатом в США, который обяжет все новые дома оборудовать солнечными панелями, передает телеканал Fox News.

Такой новый стандарт был одобрен единогласно членами энергетической комиссии Калифорнии. Это станет одним из шагов штата на пути к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Такое требование вступит в силу после 2020 года.

По данным телеканала, это решение добавит около 10 тысяч долларов дополнительных затрат в расчете на одну семью при постройке дома. С другой стороны, как заявляет энергетическая комиссия, это сэкономит гораздо больше денег на электроэнергию.

Представитель энергетической комиссии Эмбер Бэк заявила Fox News, что при новых стандартах ожидается сокращение использования электроэнергии новыми домами более чем на 50%.