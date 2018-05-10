Sonatrach покупает у подразделения Exxon НПЗ на Сицилии

МЕХИКО, 10 мая /ПРАЙМ/. Алжирская компания Sonatrach покупает у подразделения Exxon Mobil Esso Italiana нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, сообщила Esso.

Сумма приобретения не раскрывается. Sonatrach покупает НПЗ Augusta, три терминала и связанные с ними трубопроводы. Ожидается, что компании завершат сделку до конца этого года.

В свою очередь Sonatrach уточнила, что завод может перерабатывать добываемую им в Сахаре нефть и будет полностью интегрирован в систему переработки компании. Также на заводе могут перерабатываться продукты, избыточные в Алжире, для последующего импорта дефицитных бензина и дизельного топлива.