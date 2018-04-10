Дайджест российских СМИ – 10 мая

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КОММЕРСАНТ

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- Стройственный союз - Как и с кем Владимир Путин на этот раз прошел по Красной площади - 9 мая президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем принял парад на Красной площади и через несколько часов прошел по ней с "Бессмертным полком".

- Избрание президента предложили отмечать амнистией - Михаил Федотов призвал простить административных нарушителей - Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил объявить административную амнистию, которая должна стать традиционной в связи с избранием президента.

- Век цифры не видать - IT-предприниматели считают, что аресты тормозят развитие отрасли - Совет Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики представил идеи по улучшению бизнес-климата в этой сфере. Они, в частности, предполагают отказ от арестов IT-бизнесменов на период следствия.

- Кинотеатры освободили от "Мстителей" - В отсутствие зарубежных фильмов лидером проката 9 мая стал "Собибор" - По договоренности кинотеатров и Минкульта 9 мая на российских киноэкранах были в основном отечественные фильмы, включая кассовые релизы прошлых лет, как, например, "Сталинград". Лидером проката за этот день в результате стал "Собибор" Константина Хабенского с бокс-офисом 30 млн руб.

- В сметные цены включат проезд - Минстрой учтет автомобильные перевозки стройматериалов - Рыночные цены на стройматериалы, которые для госстроек мониторит Минстрой, теперь будут учитывать и перевозки автомобильным транспортом — соответствующее постановление утверждено правительством.

- Пенсионный возраст тронулся с места - Его смещает рост численности не уходящих на пенсию добровольно - Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость — об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев при назначении его в Госдуме.

- Прогнозы не устояли под санкциями - Частный спрос стал снижаться уже в апреле - Череда пересмотров среднесрочных макроэкономических прогнозов в отношении России, вызванных последней волной санкций, предполагает ухудшение динамики инвестиционного и потребительского спроса.

- Дмитрий Медведев останется с партией и с правительством - Премьер не намерен приостанавливать членство в "Единой России" - Дмитрий Медведев вновь возглавил правительство. Единогласную поддержку ему как лидеру своей партии оказали фракции "Единой России", а также ЛДПР. Против голосовали фракции КПРФ и "Справедливой России".

- Праймериз дали еще неделю - "Единая Россия" добирает кандидатов - Еще неделю единороссы будут принимать заявки на участие в праймериз по отбору кандидатов в губернаторы и депутаты заксобраний. Прием должен был завершиться 8 мая, однако в партии продлили прием заявок из-за "большого интереса".

- Верховный суд определит зону действия знака - ПДД проверят на соответствие Венской конвенции о дорожном движении - Любовь Кобцева из Воронежа просит Верховный суд привести российские правила дорожного движения в соответствие с Венской конвенцией о дорожном движении. В частности, ее не устраивает отечественная трактовка термина "перекресток": истец настаивает, что любой выезд со двора или парковки является перекрестком, после которого действие запрещающих знаков прекращается.

- Соль растворила кредиты - Бизнесмена и бывшую банкиршу обвиняют в хищении более 4 млрд рублей - Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы продлил срок ареста председателю совета директоров ПАО "Соль Руси" Вячеславу Чикалину. Он, а также помещенная под домашний арест бывший президент и председатель правления банка "Транспортный" Елена Плетнева обвиняются в хищении из "Транспортного" более 4 млрд руб., которые они, по версии следствия, вместе с другими сообщниками получили в виде кредитов по подложным документам.

- Ущерб вырос вместе с новыми эпизодами - Завершено расследование хищений в банке "Мираф" - Как стало известно "Ъ", ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка "Мираф" уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения, бывшего директора аудиторской компании "Константа" Натальи Казаковой.

- 17 россиян потерялись в Каире - МИД РФ пытается получить информацию о задержанных в Египте уроженцах Дагестана - Власти Египта более полутора месяцев официально не информируют посольство России о задержании в Каире российских граждан и дальнейшей их судьбе. Об этом заявили в МИД России.

- Санкции метят в ракетные войска - США обвинили российские структуры и организации в контактах с Ираном, Сирией и КНДР - 9 мая США ввели санкции в отношении российских структур и компаний, которые, по оценке Вашингтона, нарушили национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Как стало известно "Ъ", 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО, Конструкторское бюро приборостроения (КБП) — за реализацию контракта на поставку в Сирию комплексов ПВО "Панцирь-С1".

- Британские герои России - Сергей Брилев о том, как британские спецслужбы помогали советским разведчикам - В эти дни меня часто спрашивают: "А что было за кадром телетрансляции инаугурации?" Всего не расскажешь, но мне особенно запомнился один эпизод. Когда работа в эфире уже закончилась, я вышел из комментаторской кабинки, решив посмотреть, как все выглядит — после.

- Никол Пашинян оттолкнулся от границ - Премьер Армении посетил Нагорный Карабах - Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после избрания на этот пост обозначил свои внешнеполитические приоритеты. Он дал понять: его главной задачей станет решение карабахской проблемы.

- Партнерам Ирана дали 180 дней на размышление - Россия и ЕС готовы отстаивать перед США право на торговлю с Тегераном - Россия продолжит развивать экономическое сотрудничество с Ираном, несмотря на угрозу попадания под американские экстерриториальные санкции, возвращение которых анонсировал президент США Дональд Трамп.

- США и КНДР идут встречным курсом - Подготовка к саммиту лидеров двух стран вышла на финишную прямую - Госсекретарь США Майк Помпео вчера посетил Пхеньян, где окончательно согласовал время и место грядущего саммита лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

- Воду перекрыли санкции - Компания Игоря Чайки отказалась от строительства станции опреснения в Иране - Русско-ближневосточный экспортный центр Игоря Чайки и Олега Митволя отказался от строительства станции опреснения воды в Иране, стоимость которой оценивалась до $180 млн.

- Консолидацию "Интер РАО" IRAO начнут издалека - Компания может выкупить у "РусГидро" 5% своих акций - Как выяснил "Ъ", "РусГидро", владеющая около 5% в "Интер РАО", вступила в переговоры о продаже этого пакета "Интер РАО Капитал". Актив стоимостью до 20 млрд руб может быть продан с дисконтом к рынку, но сроки закрытия сделки, как и ее контуры, еще не определены.

- Таксистам готовят цифрового врача - В правительстве рассмотрят легализацию телемедицины для водителей - Минздрав и Минпромторг представят предложения по автоматизации медосмотров водителей такси с применением телемедицины. Сейчас ее использование для этих целей не легализовано, и, как считается, многие участники рынка пренебрегают осмотром врача перед выпуском водителей на линию.

- Помощников хакеров берут на карандаш - Банкам разрешат обмениваться информацией о дропперах - Законодатели намерены разрешить банкам обмениваться информацией о счетах дропперов (лиц, через чьи банковские карты хакеры выводят похищенные средства), а также закрывать им счета. Соответствующий проект принят Госдумой в первом чтении.

- Ломбарды не хотят попасть в историю - Рынок сопротивляется передаче в БКИ данных о займах - Проект закона, обязующий ломбарды наряду с другими кредиторами присваивать договорам займа уникальный идентификатор и передавать данные по ним в бюро кредитных историй (БКИ), вызвал серьезные опасения участников ломбардного рынка.

- Не числом, а большим числом - Пенсионные фонды госбанковских групп наращивают привлечение клиентов - Квазигосударственные пенсионные фонды активно привлекают клиентов без оглядки на уровень их благосостояния — средние счета клиентов, например, НПФ Сбербанка SBER, как правило, оказываются ниже, чем у покинувших НПФ.

- Списание по расписанию - "Открытие холдинг" оказался без кредита "Трасту", но с долгом в 28 млрд руб перед ЦБ - Банк России намерен вернуть сумму в 28 млрд руб, выданную "Открытие холдингу" через АСВ на санацию банка "Траст". Холдинг, как и предполагал план финансового оздоровления, разместил эти средства в банке в виде кредита.

- Авторынок продолжает гнать - на слабом рубле и отложенном спросе - За первые четыре месяца 2018 года продажи на российском авторынке увеличились почти на 21%. Впрочем, стабильный рост все еще не внушает уверенности игрокам.

- ЕС теряет вкус к российской нефти - Экспорт в Европу снижается на фоне роста содержания серы - Экспорт нефти из России по нефтепроводам "Транснефти" сокращается — за четыре месяца он упал на 4,4%, до 75 млн тонн. В нефтепроводной компании это связывают с ростом содержания серы на западном направлении, что приводит к сокращению закупок европейскими покупателями.

- Охлажденный прокат - ММК откладывает запуск горячего цеха на заводе в Турции - ММК Виктора Рашникова снова отложила запуск горячекатаного производства стали на своем турецком заводе MMK Metalurji. Компания хочет оценить, как повлияют на рынок введенные в марте пошлины на импорт стали в США, а также ответные спецзащитные расследования Евросоюза и Турции.

- Evraz готовится к расплате - Компания планирует увеличить резервы для дивидендов - Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и партнеров (владеют 62,74%) может снизить уставный капитал головной Evraz Plc на $1,43 млрд, чтобы использовать эту сумму для выплаты акционерам.

- Жилье расстроилось перед футболом - ЧМ-2018 не привел к росту цен на квартиры - Вопреки ожиданиям, предстоящий чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) не дал толчок вторичному рынку жилья в городах, где будут проходить матчи. Аналитики, напротив, зафиксировали снижение стоимости за четыре последних года: больше всего — на 8,8% — квартиры подешевели в Саранске.

- "Азбука вкуса" выжала весь фреш - Ритейлер ищет выход для "АВ маркета" - "Азбука вкуса" может приостановить развитие магазинов "АВ маркет", работающих в формате фреш-маркета с кассовым обслуживанием. За четыре года с момента запуска концепции компания открыла в 2,5 раза меньше магазинов, чем собиралась.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Telegram предложит пользователям хранить их персональные данные - Это первый шаг по созданию блокчейн-платформы для сотен миллионов человек.

- Инноватор из правительства - И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково".

- Трамп разорвал сделку - Президент США Дональд Трамп объявил во вторник о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и о введении против Тегерана "санкций самого высокого уровня".

- Число новых иностранных агентов год от года сокращается в разы - В 2017 году они получили из-за рубежа 603,5 млн рублей.

- Неканоническое толкование истории становится рискованным делом - Эксперты "Агоры" изучили практику ограничения свободы исторического слова.

- Российские компании могут "закрыть" от акционеров крупные сделки - Минэкономразвития предложило ограничить доступ акционеров к информации из-за санкций США.

- Холдинги пошли по регионам - Минфин и Минэкономразвития неоднократно говорили, что институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) нужно сохранить.

- Открытие Кубы - Мигель Диас-Канель, который в апреле сменил Рауля Кастро на посту президента Кубы, пытается преодолеть перманентный экономический кризис.

- Франсуа Реми: Даже премиальный товар у нас должен быть дешевле - В последние годы основной рост российских торговых сетей обеспечивали небольшие магазины у дома – открывая по несколько магазинов в день, X5 Retail Group и "Магнит" MGNT не только стали лидерами рынка, но и заметно оторвались от конкурентов.

- "Ашан" решил перестать быть магазином дешевых товаров - В сети появятся более дорогие продукты и увеличится ассортимент.

- Санкции США против Ирана могут вызвать рост цен на нефть - Он остановится, если прекратит действовать соглашение ОПЕК и не-ОПЕК.

- ЦБ отказался возвращать "Открытие холдингу" 28 млрд рублей за санацию "Траста" - При этом регулятор намерен добиться от компании возвращения этой же суммы.

- МТС-банк требует признать банкротом сеть кинотеатров "Люксор" - Из-за сложных отношений с прокатчиками сеть не показывает последних "Мстителей".

- Суд может арестовать акции Citgo, заложенные по кредиту "Роснефти" ROSN - Этого добиваются русские владельцы канадской Rusoro, национализированной Венесуэлой.

- Как российские вузы завоевывают авторитет - В рейтинг Times Higher Education 2018 г. вошли 27 наших университетов.

- Кинофестиваль для себя - В репертуаре российских кинотеатров сейчас есть два выдающихся анимационных фильма и один как минимум небезынтересный игровой.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Парадный подъезд - В Москве отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне - Россия не позволит переврать историю и исказить подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства и истребления. Война - вызов самой жизни, и важно осознать - мир очень хрупок.

- Игра в горелки - Жильцам дали строгую инструкцию по эксплуатации газа - Новая инструкция по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах начала действовать с 9 мая.

- Штраф по видео - Водители смогут обжаловать штрафы по видео-конференц-связи - Новый законопроект разрешает судам рассматривать в режиме видео-конференц-связи дела об административных правонарушениях. Если предложение будет принято, от нововведения выиграют широкие массы водителей: им не придется далеко ездить для пересмотра штрафов.

- Встретили свою 73-ю Победу - Ветераны получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей - В этом году 90 тысяч инвалидов и участников войны получат единовременную выплату по десять тысяч рублей, как это предусмотрено указом президента страны.

- Рулим взаймы - Половину машин в России покупают с помощью кредитов - Россияне почувствовали вкус кредитных предложений на автомобили - в первом квартале 2018 года доля машин, купленных на заемные деньги, впервые в истории превысила 50 процентов. И в этой тенденции нет ничего опасного. Даже наоборот.

- Газете дали скидку - Стартовала весенняя декада подписки - В России стартовала весенняя декада подписки на второе полугодие 2018 года. В ней уже по традиции примет участие "Российская газета" и "РГ-Неделя".

- Мотают на курс - Вложения в доллар и евро стали самыми прибыльными с начала года - Наиболее прибыльными среди основных инструментов для инвестиций за первые четыре месяца 2018 года оказались депозиты и наличные сбережения в иностранной валюте.

- Турнут без гарантий - ФНС предупреждает: прежде, чем покупать турпутевку, проверьте продавца - Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила отпускников, как важно обращать внимание на статус туроператора, продающего путевки. На сайте ведомства размещена информация, что им может быть только юрлицо, то есть компания, оформленная по всем правилам, предусмотренным законодательством.

- Несносные ларьки - Пекарни и ремонт обуви остаются на месте - Продуктовые киоски, ларьки по ремонту обуви и другие нестационарные объекты торговли, к которым люди уже привыкли, перестанут исчезать с привычного места после завершения договора на размещение.

- Трампу не нужен мир? - США выходят из ядерной сделки с Ираном - Президент США Дональд Трамп, обращаясь к нации, сообщил, что в одностороннем порядке принял решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Названное "историческим" соглашение было подписано в июле 2015 года между Тегераном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, а также Германия).

- Провокация с "зеленкой" - В Киеве напали на руководителя РЦНК - Радикалы из неонацистской украинской группировки С14 (запрещена в РФ) напали в среду на руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева. Дипломата облили зеленкой и нечистотами.

- Краска стыда - Как в Чехии отметили день освобождения от фашизма - В столице Чехии праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, традиционно проходят 8 мая. В этот день на холме Витков, который возвышается над центром Праги, состоялась торжественная церемония с участием президента Милоша Земана, ведущих политиков, ветеранов и представителей Вооруженных сил.

- Премьерские вопросы - У нового главы правительства Армении пока нет министров - Избранный премьер Армении Никол Пашинян встретился с некоторыми членами уходящего кабинета министров, все еще исполняющими свои обязанности.

- Проблема в языках - Пентагону не хватает знатоков русского - Конгресс США взялся решить проблему нехватки в рядах вооруженных сил страны специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками.

- Дамский вопрос - Каннский фестиваль: во Франции сексу - нет! - Мне всегда казалось, что кино делится не на мужское и женское, а на хорошее и плохое. Этот взгляд устарел: судя по всему, пришла пора калькулировать кинорепертуар по гендерному принципу.

- Бурные волны "Евровидения" - Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале под шестым номером - Российскую участницу в Лиссабоне уже полюбили и журналисты, и болельщики. Местные газеты охотно рассказывают о Самойловой, хотя все-таки чаще - о Нетте из Израиля, Элине Нечаевой из Эстонии и Александре Рыбаке из Норвегии, считающихся фаворитами 63-го "Евровидения".

- Будем дружить звездами - Основатель фестиваля в Вербье - о культуре как "запасном выходе" в эпоху санкций - 9 мая дневным концертом Дениса Мацуева на Поклонной горе и вечерним концертом оркестра под управлением Валерия Гергиева в Большом зале Московской консерватории завершился Пасхальный фестиваль.

- Наука на пальцах - Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг не только разгадывал тайны Вселенной, но и писал книги для детей - В издательстве "Розовый жираф" вышло долгожданное продолжение приключений маленьких Джорджа и Анни "Джордж и ледяной спутник", написанное Стивеном Хокингом в соавторстве с дочерью Люси.

- Кортеж генсека - На Урале открыли один из крупнейших музеев старинных машин - В Верхней Пышме - городе-спутнике Екатеринбурга - открылся выставочный центр Музея автомобильной техники. Он стал продолжением уже существующей здесь масштабной экспозиции военной техники, и, по оценке специалистов, сейчас единая выставочная площадка может считаться самым масштабным собранием ретротехники в России.

- Уроки без границ - Местные власти создают русские школы в Китае - На острове Хайнань, в самой южной точке Китая - курортном городе Санья, 9 мая открылся русско-китайский класс. Кроме занятий на его базе появятся мастер-классы для педагогов.

- Развели на БАДы - Горожанка отсудила у медцентра кредит, который ей навязали на лечение - Суд Заводского района Орла вынес решение по делу о защите прав потребителя. Местная жительница обратилась за помощью в частный медицинский центр, но вместо лекарств получила биологически активные добавки и... обязанность погашать банковский кредит.

- В путь - с флагами - В продажу поступили коллекционные транспортные карты, посвященные ЧМ-2018 по футболу - В Ростове-на-Дону появились необычные транспортные карты "Простор". От обычных они отличаются яркостью и узором.

- Прокатят мимо пробок - Минюст предлагает установить мигалки на машинах для арестантов - Министерство юстиции РФ предлагает оборудовать мигалками автомобили для перевозки заключенных. Ведомство официально сообщило о подготовке соответствующего проекта нормативно-правового акта.

- "Город наш" не спит - Махачкалинцы отстаивают право на комфортный город - Жители Махачкалы создали общественное движение "Город наш", чтобы сохранить от массовой застройки памятники архитектуры и улочки старого города.

- Странник - Как бывший ученый-физиолог Геннадий Заридзе построил детский приют, которому завидует столица - Как, не торгуя в храме, не опираясь ни на какие доходные занятия, бывшему ученому, а теперь сельскому священнику удалось построить детский приют, которому позавидует столица?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Банки стали чаще судиться с должниками - После ограничения действий коллекторов нанимать их стало невыгодно - Кредиторы стали чаще судиться с заемщиками. За год число исполнительных производств, возбужденных Федеральной службой судебных приставов (ФССП), выросло на 39%, до 3,2 млн.

- От нефти ждут доходов - Бюджет получит дополнительные 1,4 трлн рублей - Фьючерс на североморскую нефть марки Brent в течение недели поднялся выше отметки $76 за баррель, в моменте котировки поднимались выше $77. Рост котировок происходит на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, отчасти на цену давит и постепенное падение добычи в Венесуэле.

- МЧС проведет учения в преддверии ЧМ-2018 - Ведомство проверит эвакуационные пути и работу противопожарных систем - На стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, МЧС проведет комплексные учения. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций за подписью министра Владимира Пучкова.

- Китай хочет стать участником Астанинского формата - Принять Пекин в свои ряды готовы не все участники процесса сирийского урегулирования - Китай планирует стать полноценным участником Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии и уже обсуждал этот вопрос с Москвой. Об этом "Известиям" рассказал высокопоставленный китайский дипломат, курирующий регион Ближнего Востока. Однако пока среди всех участников — а это, помимо России, Иран и Турция — "нет консенсуса относительно участия КНР".

- Украинскую делегацию пригласят в Крым - Организаторы Ялтинского международного экономического форума в следующем году выделят квоту для представителей соседней страны - Оргкомитет Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) впервые выделит квоту для украинской делегации в 2019 году. Организаторы пригласят не только политиков, но и предпринимателей, экспертов и журналистов из соседней страны.

- "Мусорные" деньги хотят направить на охрану окружающей среды - Правительственная комиссия рекомендовала использовать платежи за экологический вред для его ликвидации - Платежи за негативное воздействие захороненного мусора на окружающую среду планируется выделить в отдельную бюджетную статью, этот вопрос сейчас прорабатывают Минприроды и Минфин.

- На время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки - В городах, принимающих матчи мундиаля, будет введен особый противопожарный режим - В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Документ за подписью министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова есть в распоряжении "Известий".

- Жителей защитят от управляющих компаний-клонов - Минстрой России намерен бороться с аффилированностью в сфере управления многоквартирными домами - Учредителям УК, лишенных лицензии "по дискредитирующим обстоятельствам", хотят запретить создавать новые компании. Соответствующие поправки в законодательство готовит Министерство строительства и ЖКХ. К контролю за недобросовестными участниками рынка планируется привлечь органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом рассказал "Известиям" замглавы Минстроя Андрей Чибис.

- В большинстве регионов ликвидировали очереди в детские сады - По данным Минобрнауки, проблемы остаются только в семи субъектах - В 72 регионах России к началу 2018 года удалось ликвидировать очереди в детские сады. Еще в шести субъектах показатель доступности мест для малышей от трех до семи лет превысил 97%. Проблемы остаются в семи регионах, в том числе в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

- Россияне одобрили работу президента - По данным ВЦИОМ, деятельность главы государства положительно оценивают 81,2% граждан - Глава государства уверенно лидирует среди российских политиков по уровню одобрения гражданами. Деятельность Владимира Путина положительно оценивают 81,2% россиян, показал опрос ВЦИОМ, с итогами которого ознакомились "Известия".

- Молодежь защитят от политических манипуляций - В Госдуме предлагают ввести наказание за привлечение несовершеннолетних к несанкционированным акциям протеста - Вовлечение подростков в несанкционированные митинги будет грозить их организаторам штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток. Соответствующие поправки в КоАП предлагают внести депутаты от "Единой России".

- Премьерные проекты - Новые подходы и приоритеты усилят роль зампредов в правительстве Дмитрия Медведева, прогнозируют эксперты - Новое правительство будет действовать в логике президентского послания и майского указа главы государства, заявил Дмитрий Медведев перед своим назначением премьер-министром. Для решения поставленных перед страной задач будет применяться проектный подход, а госпрограммы переформатируют с учетом обозначенных президентом приоритетов.

- "Напитки и горы стали темой для советских операций" - Историк Бернард О’Коннор — об уникальном опыте сотрудничества разведок СССР и Великобритании во время войны.

- Первый визит — в Россию - В Кремле анонсировали участие нового премьера Армении Никола Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза - Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие во встрече глав государств, входящих в Евразийский экономический союз. Эту информацию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Добьется ли Европа сохранения ядерных договоренностей с Ираном - Расщепление сделки - Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделке, пообещав Тегерану санкции "на высочайшем уровне". Этот шаг Вашингтона станет сильнейшим политическим и экономическим испытанием для Европы, убеждены эксперты.

- Программа с опорой на нефть и налоги - Откуда возьмутся средства на исполнение майского указа Владимира Путина - Новый майский указ обойдется минимум в 8 трлн руб, заявили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Расходы могут быть обеспечены за счет ускорения экономики. Это возможно и за счет нефтяных денег и роста налогов, отмечают эксперты.

- МГУ устоял под напором китайцев - Times Higher Education представило рейтинг университетов развивающихся стран - В первую сотню авторитетного международного рейтинга вузов по версии Times Higher Education вошли 11 российских вузов. МГУ третий год подряд лидирует среди отечественных университетов.

- "Альфа-Групп" сливает воду - Компания "Росводоканал" может сменить владельца - "Альфа-Групп" Михаила Фридмана рассматривает возможность продажи оператора водоснабжения "Росводоканал", которым владела 15 лет, рассказали источники РБК. Неопределенность с тарифами делает риск слишком высоким, говорят аналитики.

- Российский кинорынок стал крупнейшим в Европе по числу проданных билетов - Кассовый отрыв - По итогам 2017 года Россия обогнала Францию по числу проданных билетов и стала по этому показателю крупнейшим рынком Европы. Посещение кинотеатра входит в тройку самых популярных у россиян видов отдыха.