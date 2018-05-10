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РФ выиграет от роста цен на нефть из-за Ирана, но в меньшей степени, чем раньше - эксперт


Энергосети / Рынки

ЛОНДОН, 10 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Российская экономика выиграет от роста цен на нефть после выхода США из ядерного соглашения по Ирану, однако не в той степени, как раньше, считает экономист аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ) Майкл Туккер, чье мнение приводится в обзоре компании.

Речь идет о прямом влиянии на рост ВВП, отмечает эксперт. Растущая цена на нефть, безусловно, окажет благоприятное влияние на экономику России, однако в меньшей степени, чем раньше, так как в РФ действует бюджетное правило, в соответствии с которым избыточные доходы от продажи нефти будут поступать в ФНБ.

Согласно прогнозу ОЕ, рост цены на нефть не окажет значительного влияния на рост ВВП РФ, который в 2018 году ожидается на уровне 1,5%. В последующие годы экономисты предсказывают постепенное снижение динамики – до 1,4% в 2019 и 2020 годах, до 1,3% в 2021 году.

Влияние роста цены на нефть на глобальную экономику будет незначительным и будет оказывать воздействие на отдельные страны, рассказал РИА Новости экономист Oxford Economics Джеми Томпсон. "Степень влияния будет зависеть от того, насколько экспорт и производство Ирана снизятся из-за новых санкций США и когда это произойдет, а также от того, в какой степени Саудовская Аравия и ее союзники будут увеличивать экспорт и производство нефти, восполняя дефицит на фоне ужесточения санкций США", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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