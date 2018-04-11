Горноспасатели продолжают работу на шахте "Распадская" в Кузбассе - власти

КЕМЕРОВО, 10 мая /ПРАЙМ/. Горноспасатели продолжают ликвидировать последствия возгорания на шахте "Распадская" RASP(ПАО "Распадская", входит в Evraz) в городе Междуреченске, в частности, им предстоит откачать воду и обеспечить жизнедеятельность предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кемеровской области.

По данным областных властей, сигнал о возгорании в шахте поступил в 21.20 по местному времени (17.20 мск). В это время под землей находились 195 шахтеров. В 22.40 (18.40 мск) все были выведены на поверхность. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Распадской угольной компании", возгорание на шахте ликвидировано, идёт обследование выработки.

"В 00.15 (20.15 мск) очаг возгорания был локализован. Началась проливка и охлаждение массива. Сейчас члены вспомогательной горноспасательной службы шахты проходят инструктаж и вместе с ВГСЧ начинают спускаться под землю для откачки воды и обеспечения жизнедеятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газовая обстановка на предприятии в норме. В администрации области создан оперативный штаб под руководством врио губернатора Сергея Цивилева.

Согласно предварительной информации компании-собственника, произошло возгорание технического оборудования. Работа шахты приостановлена. На предприятии создана специальная комиссия.

Как сообщалось ранее, в обстоятельствах и причинах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области: три шахты, разрез, одноименную обогатительную фабрику, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. Шахта "Распадская" - ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Ее проектная мощность — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи был достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.